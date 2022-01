Emilia Cadoppi presentó su obra literaria

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El Área de Cultura de la Comuna de Humberto 1° ha organizado recientemente, la presentación de Obras Literarias de la escritora humbertina Emilia Cadoppi. La citada autora ha elegido la Sala de Sociedad Italo Argentina para llevar a cabo la presentación de sus obras literarias.

Ha sido sin dudas una jornada de lectura, poesía, mucho arte y música. La emblemática Sala de la Sociedad Italo Argentina se pobló con el talento de Emilia y su pasión: la escritura, además de un buen número de asistentes que acompañó el distinguido momento.

Fue el 27 de diciembre cuando presentó sus obras: Infantiles “Caído Del Cielo”, “Las hadas de Josefina”, “Omelette de Teros” y “La Banda está revuelta”. Y dos poemarios: “Tiempos Lentos”, “Yo no sabía nada de pájaros”.

La profesora y abogada Carmen Cescut de Galetto decía en un momento: Emilia Cadoppi apuesta siempre a un poquito más,…-“ se me hace cuento que Mili no sabía nada de pájaros, porque ella es el pájaro que vuela libre, sabe dónde quiere estar. Goza con traernos el perfume de las lilas y dejarnos embriagados con el aleteo de su canto”.

También hicieron referencia a su obra la ilustradora Nerina Canzi , Fabiana Pavela y la Prof. de la cátedra de literatura infantil de la Udelar, -Uruguay-, Adriana Mora.

Sobre su último poemario ”Yo no sabía Nada de Pájaros” se sumó en las expresiones la profesora en letras Melissa Carrasco, de la ciudad de Mendoza, editora de Fractura Ediciones. Y toda su obra poética fue presentada por un grupo de amigas que leyeron algunos de sus poemas.

Durante la misma Hugo Actis en percusión y Ángel Rolfo en guitarra, pusieron música en tiempo de zamba de su autoría: “Misterios del almendro” y donde se sumaron con el baile Milagro Actis y Gustavo Martínez.

La autora anticipó a los presentes que se encuentra trabajando en varios cuentos y una novela infantil, además de presentar en marzo de este año otro poemario en colaboración con un grupo de poetas mendocinos.

A Mili se la vio permanentemente con una sonrisa y con palabras de agradecimiento por todo lo recibido. Fue una jornada muy especial, volvió al pago chico, mostró su obra y la gente con el entusiasmo que transmitía la ocasión, la acompañaba con cerrados aplausos de continuo. En la despedida el Presidente de la Comuna Mauro Gilabert le hace entrega de una distinción especial.