Crypto.com Arena, la nueva identidad del legendario Staples Center de Los Angeles

Por Víctor Hugo Fux

La imagen del televisor, en el café del mediodía, deslumbraba por el talento de su protagonista. "La pasaba igual que Ronaldinho... miraba para un lado y la pelota iba hacia el otro", acotó con naturalidad y conocimiento lógico quien practicó esas dos actividades: el fútbol y el básquetbol.

Alberto Paoletti lo definió con una frase contundente a Earvin Johnson, uno de los más grandes jugadores de la NBA.

"Magic" fue el estandarte de Los Ángeles Lakers que logró cinco títulos en la década del ochenta con el dorsal 32 en su casaca, que la franquicia angelina decidió retirar para siempre de sus plantillas.

Después de habernos deleitado con su talento el máximo referente histórico de los Lakers, en uno de los tantos programas dedicados a la Liga Profesional de los Estados Unidos, con otros dos monstruos como panelistas, se analizaba el decepcionante presente de uno de los gigantes de la Conferencia Oeste.

Shaquille O'Neal y Charles Barkley, otros dos monstruos, uno en cada extremo de la mesa, aportaban sus conocimientos sobre una materia que supieron aprobar con los mayores honores.

Fue en ese momento cuando me incorporé desde el espacio que compartía con el colega Luis Toledo para dirigirme hacia la mesa de Alberto.

Las sensaciones fluyeron de manera espontánea y el básquetbol fue, como no podía ser diferente, fue el tema obligado, ahora ya en forma de charla, tan informal como apasionada.

Surgieron, entonces, los nombres de Kobe Bryant (fallecido trágicamente en un accidente de helicóptero) y LeBron James, quienes suceden en la idolatría a "Magic" entre los fanáticos de los Lakers.

Fueron algunos minutos, no tantos, pero sí suficientes como para que Alberto me sugiera: "Estaría bueno que publiques algunas notas sobre ese tipo de experiencias".

Claro, antes le había comentado que en el año 2012 conocí el Staples Center y asistí a un juego de la WNBA (versión femenina de la NBA), con las Sparks jugando ante su público y un año después fui testigo del enfrentamiento de Indiana Pacers y Miami Heat, con un LeBron determinante en la decisiva victoria lograda por el equipo de la Florida.

Esa suerte de invitación, se transformó en un compromiso. Recogí el guante y hoy inicio una nueva sección, destinada a recordar algunas de las buenas sensaciones que recogí a lo largo de mi actividad periodística.

Como en la escuela primaria, elegí un tema libre, en el que voy a desarrollar la historia, o una parte de ella, de un estadio que en el pasado mes de diciembre cambio de identidad, pero que mantendrá viva su imagen como parte de un complejo espectacular en pleno corazón de Los Ángeles.

Por una cuestión estrictamente comercial, el mítico escenario se denomina en la actualidad Crypto.com Arena, una plataforma de criptomonedas y cambio de divisas con sede en Singapur, que desembolsó 700 millones de dólares.

Inaugurado oficialmente el 17 de octubre de 1999, se convirtió en escenario de Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers en la NBA, Los Angeles Sparks en la WNBA y Los Angeles Kings en la National Hockey League (NHL), pagando Staples Inc. 100 millones de dólares por diez años.

El vínculo se renovó con el nombre de Staples Center a perpetuidad, de acuerdo con el convenio suscripto en 2009, pero se interrumpió en el año 2019, aunque siguió utilizándose la misma identidad.

Desde su apertura, sirvió de marco a la disputa de siete Finales de la NBA, en todos los casos con los Lakers como protagonistas, dos Finales de la Stanley Cup, tres Finales de la WNBA y tres NBA All-Star Games "Juego de las Estrellas".