El Centro Logístico Internacional estará operativo a mitad de año
19 de enero de 2022
Los trabajos de la obra civil en su predio del PAER presentan un avance superior al 85% y se estima que a fin de marzo estarán concluidos. Se procuran más recursos para la adquisición del equipamiento necesario para su funcionamiento

Los empresarios nucleados en la Cámara de Comercio Exterior (CaCEx) del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) tienen motivos para festejar porque al escenario favorable que presentan las operaciones con el mundo, luego de un par de años adversos, se le agregá que en muy poco tiempo más verán cristalizado uno de sus mayores anhelos luego de 20 años de inclaudicables esfuerzos para facilitar la logística de las PyMEs rafaelinas y de la región ligadas exportación e importación.



El Centro de Logística Internacional de nuestra ciudad comenzó a dar sus primeros pasos cuando al inicio de marzo del pasado año, el Gobierno municipal, con acuerdo del Concejo, le cedió, en comodato, a la CaCEx dos fracciones de terreno (2 hectáreas y media) lindantes con la avenida Presidente Juan Domingo Perón en el Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER). Antes de que concluya ese mismo mes, la iniciativa cobró decidido impulso con el otorgamiento de un subsidio por 60 millones de pesos del Gobierno provincial.



Por aquel entonces, Edmundo López, titular de la CaCEx expresaba sentirse reconfortado porque una vez más “la articulación público-privada, una característica que distingue a Rafaela, daba sus frutos en un proyecto que los empresarios venimos generando desde hace mucho tiempo y tiene como objetivo el de facilitar el transporte y la vinculación entre el transporte terrestre y el fluvial y marítimo. El hecho de que estemos a kilómetros del puerto de salida de los productos que importamos nos pone en situación de desventaja con relación a otras regiones y este Centro Logístico viene a aliviar ese costo y a facilitarle a las PyMEs la consolidación de sus exportaciones, accediendo de manera más sencilla a los mercados a los que quieran llegar”.





EL PROYECTO

La propuesta del Centro Logístico de Comercio Internacional (CELOGINTER Rafaela) abarca la construcción de: un espacio cubierto de 1.000 metros cuadrados que será destinado a depósito fiscal y una playa de contenedores, en los que se brindarán servicios de: lavadero, re-embalaje, división de bultos, pesaje unitario de cargas fraccionadas; carga y descarga de mercaderías; enzunchado de pallets y embalajes; palletizado y alquiler de pallets, entre otros. Asimismo, en las oficinas, que ocuparán unos 200 m2, podrán efectuarse trámites de Aduana, y podrán ser alquiladas por empresas marítimas, férreas, forwarders, aseguradoras, etc.. Del mismo modo, se planea la disposición en el lugar de: bodegas de reparación, mantenimiento y limpieza de contenedores; talleres de reparación y mantenimiento de equipos tales como grúas, montacargas, etc.; áreas especiales para cargas peligrosas; conexiones eléctricas para contenedores refrigerados; área adicional de parqueo de equipos.



Lo que siguió fue el proceso licitatorio de la obra y, tras el análisis de las ofertas económicas y su adjudicación, los trabajos comenzaron en los últimos días de setiembre pasado y ya son claramente visibles las construcciones en el lugar.



Si algo faltaba para que la satisfacción del sector exportador/importador de la región sea completa, en los primeros días de este enero se firmó un convenio entre Vialidad Nacional y la Municipalidad de Rafaela para llevar adelante la licitación de los 2.5 km. de pavimento en el camino N° 6, un tramo comprendido entre Ruta Nacional Número 34 y la Variante Rafaela que conectará al sector productivo con ambas vías de comunicación



Vale recordar que esta obra tenía un presupuesto de más de $126 millones a mayo del 2021 y un plazo de obra de 8 meses.





MUY CONTENTOS

La Opinión dialogó con Edmundo López para conocer sobre la evolución del CELOGINTER Rafaela y, con satisfacción, señaló que la empresa constructora "viene avanzando con muy buen ritmo. Estamos casi en un 85/90 % de la obra civil lo que nos va a permitir estar dentro de los plazos de ejecución previstos. Así que estimamos terminar todo lo relacionado con la obra civil para fin de marzo”. Con esa expectativa y con marcado entusiasmo adelantó: “proyectamos que en junio/julio vamos a estar operativos con la parte del depósito fiscal”.



A continuación, detalló que actualmente “se está construyendo una playa de maniobras de 4.000 m2, con 2.000 m2 que son pavimentados, un depósito fiscal de 1.000 m2, que incluye un espacio para oficinas de 200 m2, y un cerco perimetral especial, que es el que exige la Aduana para este tipo de instalación”.



Y con relación a los 60 millones aportados por la Provincia, indicó que “esos recursos se han invertido en su totalidadl” y reveló que “va a faltar financiamiento para todo lo que es equipamiento, pero ya estamos gestionando una serie de recursos a nivel provincial y a nivel nacional y confiamos que los trámites van a llegar a buen término”.



Asimismo, López aclaró que "todavía no se ha iniciado la playa de contenedores y no está definido en qué tiempo se podrá comenzar porque originalmente estuvo prevista para una segunda etapa. De todas maneras, ya están las zonas primaria y secundarias aduaneras, que están divididas en un área de 15 mil m2. Dos tercios aproximadamente corresponden a la secundaria, en la que se encuentra el estacionamiento de los camiones”



“La verdad -expresó el titular del CaCEx- es que estamos muy contentos con lo que logramos porque el depósito fiscal va a permitir que las pequeñas y medianas empresas que no logran completar un contenedor van a poder consolidar sus cargas y acceder a mercados con menor volumen y lo mismo con la importación. Esta son las ventajas tiene que ver con la eficiencia y nivelar los costos de países vecinos”.

