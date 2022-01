BUENOS AIRES, 18 (NA). - El dirigente Horacio Salaberry, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), aseguró que "el campo no tiene ninguna respuesta", por lo que decidió "enfriar" el diálogo con el Gobierno, ya que entiende que "no hay voluntad" para atender los reclamos del sector.

"No descartamos medidas de acción directa, pero por el momento hay un enfriamiento del diálogo con el Gobierno, porque no tiene la misma voluntad que tenemos nosotros para avanzar en la solución de nuestros problemas", sostuvo el dirigente.

Salaberry aseguró entre los productores hay "bastante preocupación y bronca" por la actitud del ministro Julián Domínguez, titular de Agrocultura.

"Las resoluciones que saca Domínguez son contrarias a los intereses del sector. Por eso, hay una preocupación muy grande de los productores", enfatizó el titular de CARBAP.

También expresó que la macroeconomía "cruje de una manera que genera incertidumbre", y cuestionó el "avance" del Gobierno sobre la Corte Suprema.

Salaberry dijo que el campo "siempre apostó por más, pero lamentablemente, de mantenerse esta situación económica, se termina haciendo un tipo de siembra que no tiene el gasto tecnológico necesario. Y eso afectará los rendimientos".

Con relación a la sequía, el dirigente comentó: "este año la situación climática es muy adversa. Tanto, que limita la capacidad financiera para la siembra de la cosecha fina y gruesa".

"Esta sequía, tal como ya sucedió en 2017, afectará las exportaciones de soja y maíz, lo que provocará el ingreso de menos divisas para el país", sentenció.