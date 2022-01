Eliminar las retenciones

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Asociación Argentina de Productores Autoconvocados pidió la "inmediata eliminación" de las retenciones, a raíz de la sequía que afecta seriamente a la actividad agropecuaria.

"Conocidas las primeras cifras de las consecuencias que dejará la sequía, evento climático que afecta de manera dramática al productor y, consecuentemente, al Estado, vemos que el problema no se soluciona solo ampliando el Fondo de Emergencia Agropecuaria", evaluó la entidad.

Por ese motivo, reclamó la eliminación de los derechos de exportación "que se encuentran vencidos desde el primero de enero", como así también la unificación del tipo de cambio.

Además, consideró necesario "trabajar en una reforma impositiva donde el Estado recaude sobre las ganancias y no sobre el bruto producido".

"Una campaña como la actual deja en el camino a miles de productores, sobre todo a los pequeños, que no tienen respaldo suficiente para enfrentar esta situación dramática" provocada por la sequía, añadió.