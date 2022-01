Sequía: declararán la emergencia agropecuaria en toda la Provincia

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, convocó a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria para analizar el impacto que ha tenido la falta de precipitaciones y las altas temperaturas en la producción santafesina, y, a partir de dicho diagnóstico, planificar las medidas a adoptar para paliar sus consecuencias. El encuentro, que inicialmente se iba a desarrollar hoy, se anticipó y se desarrolló ayer por la tarde en la sede de la cartera productiva en la capital provincial.

La Comisión recomendó al Ejecutivo declarar el estado de emergencia en todo el territorio santafesino para todas las producciones agropecuarias desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2022 y solicitar la homologación de la misma en la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios que se reunirá el próximo viernes.

En este marco, se explicó que un establecimiento agropecuario se puede adherir a la emergencia cuando el daño supere el 50 por ciento, en tanto que cuando los perjuicios están por encima del 80 por ciento entonces es desastre. Más allá que el gobernador, Omar Perotti, firme hoy o mañana el decreto que declara la emergencia agropecuaria provincial, cada productor deberá presentar su respectiva declaración jurada para solicitar los beneficios. En este sentido, un campo en zona de emergencia puede lograr el diferimiento del pago del impuesto Inmobiliario Rural pero cuando está en zona de desastre obtiene la condonación. Además, a nivel nacional pueden lograrse la prórroga de los pagos de impuestos y cuotas crediticias.

Tras la reunión de trabajo, el titular de la cartera provincial de la producción, Daniel Costamagna, brindó precisiones y explicó que desde el Ministerio se viene llevando adelante un relevamiento de la situación y del impacto que la falta de precipitaciones y las altas temperaturas tuvieron en el sector productivo. “Estamos proponiendo la emergencia agropecuaria para toda la provincia de Santa Fe, lo cual no quiere decir que todos los productores estén en emergencia. A través de un mecanismo digitalizado, se hará la presentación de las declaraciones juradas para la emisión de los certificados. A partir de ahí, se trabajará junto a las agencias y asociaciones para el desarrollo con el objetivo de que los recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios que lleguen a la provincia de Santa Fe puedan alcanzar de una manera muy rápida y expeditiva a los productores que lo necesitan” explicó el ministro.

Por otro lado, el funcionario provincial adelantó que se estimulará la siembra de maíz “porque es un insumo que va a faltar, que va a tener un precio muy alto y que va a dificultar las producciones lecheras y ganaderas”.

Además, Costamagna destacó el diálogo que existe entre el Gobierno Provincial y las entidades de la producción: “Este trabajo articulado y este ámbito que tiene la provincia es absolutamente genuino y posibilita este tipo de cosas: el acompañamiento al campo, la articulación con los verdaderos actores y fundamentalmente el abordaje no solamente de la coyuntura, sino de lo que va a pasar con la actividad productiva de aquí en adelante”.

También se hicieron eco de las conclusiones de la reunión los representantes de las entidades productivas y de los cuerpos legislativos que integran la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria. La presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sara Gardiol, evaluó positivamente el encuentro, destacó la participación “proactiva” de sus participantes, puso el acento sobre la importancia de las pérdidas ocasionadas por el fenómeno climático y pidió evaluar no solamente la falta de producción sino todas las consecuencias que trae aparejadas.

Por otro lado, el vicepresidente de Federación Agraria Argentina, Marcelo Bianchi, apuntó: “Esperemos que se cumplan los pronósticos de lluvia de esta semana, porque si no en siete días vamos a tener que volver a sentarnos para hablar ya no de emergencia sino de desastre”. También ponderó los intercambios generados en la reunión: “Hemos compartido muchas iniciativas para poder solucionar o mitigar todo lo que está pasando”.

A su turno, el vicepresidente segundo de la Sociedad Rural de Santa Fe, Guillermo Cullen, aseguró: “Desde esta Comisión asesoramos al Ejecutivo y le recomendamos declarar la emergencia. De esta manera, a nivel provincial tendríamos el diferimiento del pago del impuesto inmobiliario, y la condonación en zonas de desastre, y en el plano nacional pueden prorrogarse pagos de impuestos, cuotas crediticias, entre otros paliativos”.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Provincia, Marcelo González, manifestó especial preocupación por la situación del centro norte provincial, donde la lluvia ha sido entre escasa y nula, y las temperaturas siguen sin ser las mejores para la producción. Afirmó que “el que menos está afectado ha perdido un 20 por ciento en kilos de animal y no hay pasturas”. “La situación es crítica y ameritaba que todos estuviéramos codo a codo tratando de ver de qué manera podemos mejorar la producción en la provincia. En ese compromiso vamos a trabajar en legislaciones acordes para solucionar esta situación”, agregó.



PRESENTES

Además de los mencionados, acompañaron al ministro Costamagna los siguientes funcionarios de su cartera: el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina; la subsecretaria de Coordinación Agroalimentaria, María Eugenia Carrizo; el director Provincial de Producción Láctea y Apícola, Abel Zenklusen. Además participaron el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, y el funcionario del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Norberto Cammisi. También se hicieron presentes representantes la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de la Administración Provincial de Impuestos (API); el presidente de la Comisión de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y Transporte de la Cámara de Senadores de Santa Fe, Guillermo Cornaglia; diputados y senadores provinciales; y representantes de municipios y comunas.