Tras la ola de calor, ahora preocupan las lluvias que se esperan esta semana Locales 18 de enero de 2022 Redacción Por Por la lluvia, el Municipio recomendó extremar la limpieza de patios.

FOTO LA OPINIÓN. CORTINA DE AGUA. El fuerte chaparrón de las 14 horas redujo sustancialmente la visibilidad en Rafaela.

Luego de la ola de calor, que afectó a nuestra ciudad y gran parte de nuestro país, llegó la lluvia. Desde la noche del domingo hasta ayer por la tarde, las precipitaciones registradas habían alcanzado los 28 mm, que para la ciudad está bien pero para lo que necesitan los campos de la región es poco debido a la sequía que se advierte y su impacto en los cultivos y la producción tambera.

Con el cambio de clima se produjo un marcado descenso de la temperatura y, de acuerdo a los pronósticos, se prevé que las precipitaciones estarán presentes en esta región por algunos días. En este escenario, el jefe de Protección Civil de la Municipalidad de Rafaela, Diego Álvarez, expresó ayer por la tarde que “la lluvia finalmente llegó y el registro de la precipitación superó lo que esperábamos ya que alcanzó los 28 milímetros. Sabíamos que íbamos a tener un verano muy complicado. El efecto denominado La Niña hace que las temperaturas sean muy elevadas y con baja precipitación pluvial”.

“Estamos 10 grados por sobre la media que se da normalmente en nuestra ciudad. Pasamos de 32 a 42 grados de máximas”, agregó. “Estamos viendo que las precipitaciones van a mantenerse sin llegar a registros altos y no se perciben grandes olas de calor como las de estos últimos días, entendiendo que estamos en verano y las máximas pueden llegar hasta los 36 grados”, comentó.

De todos modos, el funcionario subrayó que ante la persistencia de las precipitaciones “lo ideal es tratar de mantener las bocas de tormenta limpias para que el agua escurra por la superficie con mayor facilidad y sacar los residuos un rato antes de que pase el servicio de recolección”.

“Afortunadamente, tenemos un sistema de desagües que permite que los anegamientos no se extiendan por más de cinco minutos” dijo para después destacar la obra que se ejecuta en calle Tucumán que recién estará lista en un año. "La obra del entubado de calle Tucumán, que se encuentra en marcha, permitirá facilitar el escurrimiento. Las obras de desagües son las que no se ven. El caso de la obra de calle Tucumán es muy importante y llega después de 40 años”, sostuvo.

En tanto, ante la presencia de lluvias e inestabilidad, la Municipalidad de Rafaela recordó la importancia de eliminar los criaderos de mosquitos. Es fundamental que vecinos y vecinas controlen todos aquellos recipientes que contengan agua o puedan acumularla, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. En el marco de la campaña preventiva e informativa que el Estado local lleva adelante, resulta imprescindible el compromiso ciudadano y el cuidado personal.

El dengue es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de un mosquito. Las hembras con virus dengue depositan sus huevos en las paredes de diferentes recipientes pequeños, artificiales y con paredes lisas. Cuando estos recipientes se llenan con agua, los huevos eclosionan y nace el mosquito adulto. Por esto es fundamental practicar la desarticulación de los focos de infección, para que no haya mosquitos adultos.

Para prevenir el dengue, insistieron desde la Subsecretaría de Salud, la medida más importante es eliminando todos los criaderos. Para esto es necesario el compromiso ciudadano, conservando secos, limpios y ordenados los espacios, mantener el pasto corto, vaciar recipientes que acumulen agua, tapar las botellas con o sin agua, poner bajo techo las cubiertas de neumáticos, cubrir los tanques de agua y limpiar diariamente los bebederos de animales.

También es fundamental el cuidado personal manteniendo los ambientes libres de mosquitos con espirales, pastillas o insecticidas habilitados -siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante-, colocar telas metálicas o tejidos mosquiteros en puertas y ventanas, y utilizar repelentes de manera segura para protegerse de las picaduras.





Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter