La Provincia analiza medidas para ampliar la capacidad de camas para internación

Con el objetivo de evaluar el funcionamiento de la red del sistema sanitario que cuenta con un plan de contingencia cuyas fases se activan de acuerdo a la evolución de casos, se llevó a cabo ayer al mediodía una reunión en la que participaron la subsecretaria de Equidad, Romina Carrizo, y el director de Tercer Nivel, Rodrigo Mediavilla. Los funcionarios evaluaron la ocupación de camas en la ciudad de Santa Fe junto a los directores de los hospitales José María Cullen; Nuevo y Viejo Iturraspe; Alassia; Cemafe; Vera Candioti; Sayago y Mira y López, y de campaña, aunque también consideraron la situación de los hospitales de Rafaela y Reconquista.

Ante esto, Carrizo explicó: “En el último fin de semana notamos un aumento de la positividad, algo que también se notó en las internaciones. Los dos grandes hospitales tuvieron un 90 % de ocupación de camas, lo que generó que se realicen planes de contingencia y llevar adelante este encuentro”. Y agregó: “Estamos notando la repercusión en la ciudad mientras que en el resto de la provincia se mantuvo una baja ocupación de camas”.

Por su parte, Mediavilla detalló cómo se aborda la situación: “El plan de contingencia se va desarrollando por fases. Este aumento ha generado la activación de las mismas: hemos ampliado el Cemafe, los dos Iturraspe, el hospital José María Cullen, para evaluar la ampliación de los hospitales de segundo nivel y brindar respuestas”.

“A su vez – prosiguió - en la ciudad se decidió suspender las cirugías programadas porque eso nos da la posibilidad de contar con más plazas disponibles” en tanto que sostuvo que la activación de fases del plan de contingencia continúa: “Todavía no vamos a utilizar el hospital de campaña porque creemos que con las medidas que tomamos daremos respuesta”.

Otro dato surge del relevamiento que se realiza entre los hospitales de la región: “De las internaciones por Covid (tanto en terapia como en salas comunes, la mayoría son pacientes que decidieron no vacunarse”, advirtió Mediavilla. “En su momento se corrió el rumor de que la variante Ómicron es más débil y no hay que preocuparse. No es que Ómicron es más débil: es que quienes estamos vacunados estamos más fuertes. Para quienes no están vacunados o tienen factores de riesgo, es tan fuerte como Manaos o Delta”, dijo Mediavilla.

Las autoridades sanitarias insistieron en el “uso de tapabocas o barbijos y ventilación del ambiente. Sabemos que hace calor pero es necesario ese cambio de aire; en tanto que pedimos que puedan mantener su burbuja familiar, ya que estamos viendo muchas personas jóvenes que dan positivo post fiestas o alguna reunión. Si bien son casos leves, notamos muchas internaciones por lo que insistimos en estos pedidos”.

Por último, remarcaron: “Les solicitamos a las personas sintomáticas que se reporten en el 0800 o en la app cuidar para tener una limitación de este contacto, al tiempo que pedimos les informen a los contactos estrechos”.