APSV asesora a familias que viajan con niños sobre "traslado seguro"

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) instaló este fin de semana un Punto de Información sobre traslado seguro de niños y niñas en vehículos en el Peaje de General Lagos de la Autopista Rosario - Buenos Aires, con el objetivo de informar a las familias que viajan con menores cómo deben hacerlo para evitar lesiones en caso de un siniestro. La acción se repite en cada cambio de quincena en los peajes de las rutas y autopistas.

En los procedimientos, los agentes de la Policía Vial detienen a los vehículos que viajan con menores, los apartan de la circulación mientras que personal de la APSV, capacitado para tal fin, observa las condiciones de traslado y brinda información. Si es necesario, sugiere a la familia modificar en el momento la manera en que viajan los menores, tal como cambiar la orientación de la butaca, ajustar correajes, etc.

Al respecto, el subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, afirmó que “según las estadísticas nacionales, utilizando las medidas de seguridad correctas, la posibilidad de que bebés y niños sobrevivan sin secuelas a accidentes de tránsito es del 70%, mientras que en niños mayores aumenta a un 80%. Para la APSV uno de los ejes centrales del plan estratégico de seguridad vial es la movilidad infantil segura, por eso estos puntos de información instalados estratégicamente en las rutas nos acercan a las familias con información de calidad sobre traslados seguros y nos van a permitir lograr cambios en la percepción del riesgo".

La iniciativa busca brindar información sobre cómo se traslada a los más pequeños en los vehículos, motivando la responsabilidad de los adultos en su cuidado. Además, para reforzar dichas acciones, durante esta instancia se entrega folletería sobre el tema.

En tanto, la directora de la APSV, Antonela Cerutti, indicó que "abarcar la Seguridad Vial para todos los actores es una política pública de la gestión de Omar Perotti y en este caso es muy importante no solo capacitar a los conductores sino cuidar a sus acompañantes como son los niños, los más vulnerables, para que transiten no solo en la provincia sino en cualquier sitio utilizando el Sistema de Retención Infantil correspondiente".

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en Argentina 7 de cada 10 menores de edad que viajan en auto no utilizan elementos de seguridad o los utilizan de manera incorrecta y que solo el 46,4% de los niños y niñas de entre 0 y 4 años utilizan el sistema de retención infantil (SRI). La falta de información y de conciencia del riesgo son las principales barreras que impiden que los adultos adopten decisiones a favor de la seguridad de los menores.



¿CÓMO TRASLADAR A LOS NIÑOS?

Los Sistemas de Retención Infantil -SRI- salvan vidas, y previenen lesiones graves; es importante que los niños, desde que nacen, viajen en estos sistemas. Existen distintos Grupos de SRI que acompañan el desarrollo evolutivo del niño (a favor o a contra marcha), con arnés o con cinturón de seguridad. A medida que va creciendo hay que realizar una transición del “huevito” hacia la sillita, de la sillita al booster, y del booster al uso del cinturón de seguridad. Hasta los 10 años o 1,50 metros de altura los niños y niñas deben viajar en un SRI (butaca). Los bebés deben hacerlo en sentido contrario a la marcha el máximo tiempo posible, desde la APSV se recomienda hasta los 4 años.

El SRI protege de 5 maneras:

1. Mantiene al niño dentro del vehículo

2. Contacta las partes más fuertes del cuerpo

3. Distribuye las fuerzas de choque sobre una gran parte del cuerpo

4. Ayuda al cuerpo a disminuir la velocidad

5. Protege la cabeza, el cuello y la columna vertebral



LA SEGURIDAD INFANTIL

EN AGENDA

La salud y seguridad de los niños en los traslados fue uno de los principales ejes de trabajo de la APSV durante 2021, que avanzó en la formación de inspectores de tránsito, policía vial y personal técnico de la mano de la ANSV y la Fundación Gonzalo Rodríguez. Está presente en el marco del Operativo Verano y formará parte de la planificación 2022 a través de operativos de aprendizaje en rutas, observaciones y relevamiento para estudiar las prácticas de traslado y uso de SRI y campañas que promoverán la adopción de hábitos seguros de los niños desde su nacimiento hasta que puedan comenzar a utilizar el cinturón de seguridad.