El artista que más vinilos vendió en el siglo XXI

A pesar de que ya transcurrieron siete años desde su muerte, David Bowie continúa sumando reconocimientos. Según reveló el sitio de noticias Music Week, basado en los datos de Official Charts Company, el artista inglés ha sido el más comprado durante el siglo 21 en el rubro de los vinilos gracias a la campaña de reediciones de su música.

Los tres discos que le concedieron este récord fueron "Toy", el álbum grabado en el año 2000 y luego archivado, que finalmente fue lanzado el día antes del cumpleaños 75 de Bowie, el pasado 7 de enero, convirtiéndose así en un álbum póstumo; "Hunky Dory", lanzado para conmemorar su 50 aniversario a finales de 2021; y "Bowie Legacy", un recopilatorio publicado en 2016.

Los números concretos son los siguientes: durante los años 2000 se adquirieron en total 582.704 vinilos de Bowie, lo que le da el primer lugar del ranking de esa década, mientras que el segundo puesto lo ostenta The Beatles con 535.596 unidades. En lo que va de la década de 2020, el autor de "Under Pressure" figura con 134.237 copias vendidas y la mítica banda de Liverpool le sigue de cerca nuevamente con 113.613 ejemplares.

A su vez, de acuerdo a lo informado por los principales vendedores de vinilos de 2021, David Bowie ocupó el tercer lugar de ese año (53.181), justo detrás de los Fab Four (58.567) y de Taylor Swift (56.917).

Además, "Toy", el álbum lanzado el pasado 7 de enero -un día antes del que hubiera sido el cumpleaños número 75 de Bowie- ha consolidado la posición de liderazgo del artista en las ventas de vinilo del Reino Unido en la era moderna. El material fue el más vendido de la semana en formatos físicos con un volumen importante de CDs.

Este álbum cuenta con regrabaciones del material que Bowie grabó por primera vez entre 1964 y 1971. El mismo incluye 12 pistas que fueron acompañadas por otras 26 grabaciones incluyendo mezclas alternas, demos y lado B. El lanzamiento de Toy debutó en el Top. 5 el viernes 14 de enero.

Las ventas totales de Toy en la primera semana fueron 7.400, incluyendo las ventas de vinilo, 5.851 CDs, así como también 240 descargas y 304 ventas equivalentes a las transmisiones online.

Cabe destacar que el formato vinilo ha experimentado 14 años consecutivos de crecimiento, según la Industria Fonográfica Británica (BPI por sus siglas en inglés). En los Estados Unidos el vinilo ha superado al CD en ventas unitarias por primera vez en décadas.