Mañana se estrena El Marginal 4 en Netflix

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El Marginal es, sin dudas, una de las series argentinas más exitosas de los últimos años. Y el estreno de su cuarta temporada se hizo desear, ya que a pesar de que la producción comenzó en 2019, la pandemia hizo que las grabaciones se demoraran y en consecuencia, los fanáticos de todo el mundo tuvieron que esperar varios meses para poder ver los nuevos capítulos que estarán disponibles en Netflix mañana.

Además, esta entrega tiene la particularidad de que es la continuación directa de la primera temporada, ya que la segunda y la tercera fueron precuelas en las que se mostró el surgimiento del clan Borges y cómo lograron tener el control del penal de San Onofre. De cara al estreno, un breve repaso para saber todo lo que hay que tener en cuenta para entender la historia creada por Sebastián Ortega,

En la primera temporada, el expolicía Miguel Palacios (Juan Minujín) ingresa como convicto en la prisión de San Onofre con una identidad falsa, Pastor, y una causa inventada. Su misión es infiltrarse dentro de una banda mixta de presos y carceleros que opera desde adentro del penal, liderada por Mario Borges (Claudio Rissi) y Diosito (Nicolás Furtado) para investigar el secuestro de Luna Lunati (Maite Lanata), la hija adolescente de un corrupto Juez de la Nación.

Allí descubre que el director del penal, Sergio Antín (Gerardo Romano), tiene un vínculo de complicidad con los negocios de los Borges, que está enfrentado a la Sub21, otra banda conformada por jóvenes privados de su libertad. Por otra parte, la asistente social del sistema penitenciario, Emma Molinari (Martina Gusmán), juega un rol importante en la vida de Pastor.

Tras encontrar a Luna Lunati, quien se encuentra cautiva en un área de la cárcel, y lograr su liberación, Pastor es traicionado. Queda tras las rejas como un preso más, sin testigos que conozcan su verdadera identidad y rodeado por los peores delincuentes y asesinos. Pronto comprende que solamente escapando puede salvar su vida y recuperar su nombre. Y finalmente lo consigue.

La segunda temporada transcurre tres años antes de la primera. Los hermanos Borges, Mario y Diosito, llegan al Penal de San Onofre y se ven envueltos en una guerra de poder contra "El Sapo" Quiroga (Roly Serrano), el preso con más poder en el penal. Los Borges, hacen una alianza con Patricio "El Doc" Salgado (Esteban Lamothe), un médico anestesista encerrado por un crimen que no cometió, esta relación será la clave de la supervivencia y los hermanos lograrán su objetivo de quedar al mando, aliados con Antín.

La tercera temporada transcurre, cronológicamente, entre la segunda y la primera, es decir, dos años después de terminar con “El Sapo” y un año antes del secuestro de Luna Lunati. Los hermanos Borges han consolidado su poder en el penal de San Onofre y a pedido de Antín, deben proteger a un interno recién llegado, Cristian Pardo (Lorenzo Ferro), el hijo de un empresario poderoso (Gustavo Garzón). Emma lidia con los traumas que el motín le dejó y los jóvenes de la Sub 21 intentan destronar a los Borges; y para ello, tejen alianzas con el preso ex boxeador Oliverio Bruni (Alejandro Awada) y con Pantera (Ignacio Sureda).

La cuarta temporada que llega mañana transcurre después de la primera temporada. Tras el incendio de San Onofre, los destinos de Pastor, Mario Borges y Diosito vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo. El reencuentro entre Pastor y Diosito revivirá fuertes sentimientos para ambos. A esta confrontación se suma César (Abel Ayala), quien fue trasladado allí, y lidera el grupo que representa a la Sub21. Desde afuera, Sergio Antín operará para adueñarse del poder de la cárcel, enfrentando al director actual. Y Emma Molinari trabajará para ayudar a Pastor en un nuevo y peligroso intento de fuga.