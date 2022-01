La Secretaría de Producción presentó su "Memoria de gestión en pandemia"

"Gestión en tiempos de pandemia" es el título de la Memoria de Trabajo que resume las acciones impulsadas por la secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, a cargo de Diego Peiretti, durante los años 2020 y 2021. El fin de semana se difundió este extenso documento de 116 páginas que cuenta con un aporte, en el Prólogo, de Pablo Costamagna, director de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UTN Rafaela.

Diego Peiretti señaló a La Opinión que “el objetivo planteado como equipo de trabajo a la hora de escribir una memoria, fue, por un lado, plantear un documento donde se describan acciones de gobierno y aprendizajes, aplicación de recursos públicos en este caso de la secretaría, durante un tiempo tan particular como fue el 2020-2021, atravesado por la pandemia. Pero, además, plantear una memoria es mucho más que describir acciones realizadas, es también reflexionar sobre lo sucedido, poner mirada crítica que nos permita incorporar experiencia y saberes que se transformen en nuevas acciones que mejoren los procesos sociales territoriales”.

“Fueron -continuó- dos años en que, en base a un gran esfuerzo humano, pudimos ratificar nuestras convicciones y compromiso con un estado municipal presente, activo, que promueva, estimule, acompañe y sostenga procesos locales que son el verdadero motor de nuestro desarrollo”, por ello “cuando la pandemia irrumpió y modificó todo el escenario previsto, las acciones debieron multiplicarse para que podamos estar presentes y cercanos aún en la distancia física, estableciendo estrategias para ofrecer herramientas que contribuyan a sobrellevar esta crisis sin precedentes con la mayor eficiencia y humanidad posible”.

En ese marco, señaló: “debimos transitar el difícil equilibrio entre lo económico y lo sanitario, lo que se transformó en un desafío enorme en momentos sumamente críticos”, y “asumimos el imperativo ético de actuar priorizando la vida y la salud de los rafaelinos, pero realizando enormes esfuerzos de trabajo y creatividad para que el impacto económico y social sea el menor posible”.



PRINCIPALES ESTRATEGIAS

DE TRABAJO

Entre los puntos más salientes de la Memoria destacó, en primer lugar, la política de propiciar ámbitos de diálogo, de coordinación para la búsqueda de acuerdos, y entre ellos destacó el funcionamiento del Consejo Económico, Social y Sanitario, que permitió sostener el diálogo con los sectores representados por la CGT (Confederación General del Trabajo), el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Sociedad Rural.

“Esta instancia -subrayó- fue clave a la hora de tomar decisiones, permitió a cada sector poder expresarse, dar su punto de vista, plantear propuestas, y acordar (cuando se pudo) la toma de decisiones. El Consejo no estuvo exento de tensiones, de conflictos, de puntos de vistas diferentes, pero siempre fue el diálogo la herramienta que nos permitió avanzar. Siempre el objetivo fue cuidar la vida de cada rafaelino y rafaelina, tratando de sostener la actividad económica”.

“Esa misma actitud dialoguista, indicó Peiretti, se mantuvo con otros sectores no institucionalizados que se agrupaban para plantear sus demandas. En este sentido hubo que escuchar y gestionar ayudas para sectores como eventos, gimnasios, peloteros, heladerías, natatorios, etc. A ellos también hubo que escuchar y plantear ámbitos de diálogo bajo pautas de no presencialidad, lo cual lo hacía más complejo aún”.

Otro pata importante de las acciones en el marco de la pandemia fue la de tener que “gestionar la urgencia, pero también lo estratégico”, aseguró el funcionario. “Este fue un desafío enorme, gestionar ayudas económicas para los sectores más afectados, pero también gestionar obras estratégicas para la ciudad. Ejemplo de esto fueron los fondos gestionados desde Agencia para el Desarrollo de Rafaela (ACDICAR) ante el gobierno de la Provincia de Santa Fe para establecer créditos a tasa subsidiada, o presentar exenciones impositivas ante el consejo municipal. También presentamos proyectos de financiamiento para obras de infraestructura ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, o bien llevar adelante un estudio hídrico para desarrollo de más suelo industrial en el noroeste de la ciudad”.

En la revisión de lo actuado, hay un dato que no puede soslayarse y fue determinante y transversal a toda la gestión municipal durante la pandemia, como fue “tener que adaptar todos nuestros programas a la ‘virtualidad’. “Para ello, hubo que trabajar mucho con el equipo, redoblar esfuerzos para sostener nuestros programas bajo esta nueva realidad. Rafaela emprende , Rafaela Emprende Verde, Rafaela impulsa, Empleo Joven, Empleo Verde, Rafaela Exporta, nuestro Centro Municipal de Capacitación en Oficios, entre otros programas fueron adaptados a la nueva realidad, y sostenidos a pesar de las dificultades”, dijo el funcionario.

Otra de las iniciativas que sobresalieron en la secretaría de Producción, Empleo e Innovación durante estos dos años de emergencia sanitaria fue, tal como lo definió Peiretti, el fortalecimiento del esquema de alianzas, apuntalando modelos de gobernanza territorial y multinivel”. Esta política consistió en “generar mayores vínculos con las instituciones del territorio a la hora de plantear nuestros programas, pero también con otros niveles de gobierno. Aquí, resulta fundamental la mirada común sobre los temas productivos y el empleo ya sea del gobierno provincial o nacional. Sentimos que somos escuchados en cada uno de nuestros planteos, y que esa mirada sobre los temas productivos son atendidas”.

Finalmente, Peiretti brindó un fuerte reconocimiento al equipo de su secretaria al decir que: “fue fundamental para transitar la pandemia, contener la angustia de muchos rafaelinos y rafaelinas que se vieron perjudicados por las restricciones impuestas. El compromiso, la empatía, la vocación de servicio, han sido elementos distintivos de quienes forman parte de esta secretaría durante estos dos años. Y dar la cara, siempre, dar la cara ante el dolor, la angustia, el enojo, los reclamos. Quizás uno de los mayores aprendizajes de estos tiempos ha sido escuchar, comprender, gestionar soluciones localmente, o en provincia, o en nación. O en todo caso dar las explicaciones si la solución no estaba”.

Vale mencionar que la elaboración de la Memoria fue realizada de manera conjunta entre la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, el Director de la Maestría en Desarrollo Territorial y del Instituto PRAXIS (Universidad Tecnológica Regional-Facultad Regional Rafaela), y el Dr. Luciano Parola, quien proporcionó el enfoque del desarrollo territorial frente a la crisis sanitaria y económica.