Se informará el nivel de ocupación hotelera

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La encuesta de ocupación hotelera (EOH), que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se publicará el próximo miércoles, dando cuenta del nivel de actividad del sector durante noviembre, período en el que se generaron grandes expectativas en la etapa previa a la temporada de verano.

Luego de las restricciones y la parálisis del rubro a causa de la pandemia, la reactivación empezó a sentirse a partir de un mayor movimiento del turismo interno y en menor medida del externo.

En el último relevamiento difundido, correspondiente a octubre, se estimaron 2,9 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros.

Esto implicó un aumento de 1.321,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Las pernoctaciones de viajeros residentes registraron un incremento de 1.367,1 por ciento y las de no residentes aumentaron 382,9 por ciento.

El total de viajeros hospedados fue 1,2 millones y tuvo una variación positiva de 1.586,8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

La cantidad de viajeros residentes subió 1.646,3 por ciento y la de no residentes aumentó 431,1 por ciento. El 98,5 por ciento del total de los hospedados fueron viajeros residentes.

La semana pasada, en un adelanto de lo que puede mostrar la EOH el miércoles que viene, el INDEC dio a conocer las estadísticas de turismo internacional de noviembre.

Las mismas indican que se estimaron 47,6 mil llegadas de turistas no residentes, cifra que representó un incremento interanual de 545,7 por ciento.

En los once meses transcurridos del año, se alcanzaron 139,1 mil llegadas de turistas no residentes y se registró una disminución de 79,5 por ciento respecto del mismo período del año anterior.

Ezeiza y Aeroparque concentraron el 96,5 por ciento de los arribos, con una baja interanual de 78 por ciento.

De esta manera se puede intuir que la representación del turismo externo en la ocupación hotelera seguirá siendo una porción notoriamente minoritaria.

