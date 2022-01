Colombia aseguró que coopera con Venezuela Internacionales 17 de enero de 2022 Redacción Por GRAVE DENUNCIA CONTRA RUSIA

FOTO EFE DENUNCIANTE. Diego Molano, el titular del Ministerio de Defensa de Colombia.

BOGOTÁ, Colombia, 17 (EFE). - El ministro de Defensa de este país, Diego Molano, aseguró que, gracias a operaciones de la Inteligencia colombiana, sabe que "desde hace meses" Rusia coopera con las fuerzas de Venezuela, después de que Moscú afirmara que "no descarta" un despliegue militar en el país caribeño y en Cuba.

Molano ha recordado que todo el límite fronterizo de Colombia con Venezuela está "militarizado" como parte de un plan que busca combatir el narcotráfico, lo que a su juicio proporciona "seguridad" a los colombianos ante una eventual llegada de las fuerzas militares rusas.

"Nuestra fuerza pública tiene desplegados desde hace varios meses unidades en Arauca, Catatumbo, La Guajira y Norte de Santander", indicó el funcionario.

El gobierno de Rusia aseguró que "no descarta" un despliegue militar en Cuba y Venezuela en plena escalada de tensiones con Occidente por las recientes movilizaciones en torno a Ucrania y tras el envío de tropas a Kazajistán, a raíz de las protestas contra las autoridades.

El Gobierno ruso reiteró en varias ocasiones su compromiso con Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que ha ayudado tanto en términos políticos como económicos en estos últimos años.

Moscú ha dicho sentirse amenazado por la creciente presencia de la OTAN en el este de Europa y ve con especial preocupación el acercamiento de Ucrania a la Alianza Atlántica.

Por su parte, Estados Unidos prometió una respuesta "decisiva" si Rusia envía tropas a Venezuela y Cuba. Así lo señaló Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Sullivan dijo, no obstante, que "Estados Unidos no cree que Rusia haya decidido invadir Ucrania, pero está preparado para continuar dialogando o para responder con firmeza en caso de un ataque".

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter