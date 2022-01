¿Qué es la coronafobia? Editorial 17 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

La pandemia de Covid-19 ha tenido un efecto devastador en la salud mental en el continente americano, admitió hace pocos días la Organización Panamericana de la Salud. Una situación que se replica a nivel mundial.

La crisis sanitaria mundial surgida en la ciudad china de Wuhan, hace más de dos años, además de los 318 millones de personas infectadas y 5,5 millones de fallecidas, trajo consigo muchos más millones de problemas mentales en el mundo.

De hecho, uno de los diagnósticos más frecuentes es el trastorno de ansiedad fóbica, miedo, angustia y depresión. Además de estos trastornos sociales, expertos identifican una nueva situación traumática en quienes tiene miedo a infectarse y la definen como coronafobia.

El considerable incremento de contagios que vive el mundo en la actualidad, con récord de casos positivos en varios países en los últimos días, creó una ansiedad excesiva a contraer el Covid-19.

La última edición de Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales define esa patología como la aparición de miedo o ansiedad intensa, inmediata y desproporcionada ante objetos o situaciones específicas que, de forma general, no serían consideradas peligrosas y que, además, el paciente intenta evitar o resistir activamente.

Así, los individuos con este miedo extremo tienden a experimentar un conjunto de síntomas fisiológicos desagradables desencadenados por pensamientos o información relacionada con esta enfermedad.

Esta fobia es realmente incapacitante en la medida en que está fuertemente relacionada con el deterioro funcional y la angustia psicológica y, por tanto, tiene importantes implicaciones para el bienestar mental.

Asimismo, relacionado con el miedo excesivo al contagio, es destacable el trastorno obsesivo compulsivo, otra alteración relacionada con la ansiedad, cuyos síntomas pueden verse exacerbados en el contexto del Covid-19.

Como la situación es global y gran parte de la población está compartiendo la misma situación de paranoia más o menos generalizada, es conveniente aportar al conocimiento de los alcances del peligro que tiene el virus, ya que de esa manera se ayuda mucho a disminuir los miedos y las angustias de muchos.

La presencia de obsesiones, compulsiones o ambas a la vez son muy comunes. En primer lugar, las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes no deseadas. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, la idea de contagiarse o de contagiar a los seres queridos.

En segundo lugar, las compulsiones pueden aparecer para hacer frente al malestar generado por las obsesiones en forma de comportamientos repetitivos que la persona aplica de manera rígida.

Por ejemplo, lavarse las manos con frecuencia se ha planteado como una medida de prevención más frente a la infección. Sin embargo, esta conducta suele ser una compulsión frecuente asociada a la contaminación. Así, esta acción que es adecuada y saludable, pasa a convertirse en un hábito luego de la aparición del Covid-19.

Si bien la coronafobia es un problema relativamente nuevo dado que se trata de una fobia específicamente asociada al Covid-19, existen estudios sobre otras fobias relacionadas con otras enfermedades infecciosas que pueden ayudar a comprender el patrón de comportamiento de las personas.

Actualmente se están desarrollando herramientas con propiedades psicométricas válidas para un correcto diagnóstico de este trastorno en auge. Un ejemplo de este tipo de instrumentos de evaluación es la Escala de Fobia Covid-19.

Además, los registros indicaron un aumento de los casos denunciados de violencia doméstica, en particular el maltrato infantil, lo que agrava los altos índices en la región, que, según los informes, triplican la media mundial antes de la pandemia.

