Una editorial lanza una campaña solidaria

El Grupo Editorial Sur lanzó una campaña de preventa solidaria, luego de perder el pasado 7 de diciembre casi 4.000 libros en un incendio en un depósito en el barrio porteño del Abasto.

"En un rato todo fue cenizas, viento y cenizas en el viento. Pero no se quemaron los poemas, se quemaron papeles. No se quemaron las novelas, los ensayos, las biografías, se quemaron miles de páginas donde estaban impresas esas palabras, pero no se quemaron las palabras. Las palabras no se pueden quemar con fuego. No hay forma. No hay manera", expresó el grupo, en un comunicado de prensa.

A continuación, agregó: "Todo sello es su catálogo. Y el catálogo no se quemó. El sello no se quemó. Por eso es por lo que les pedimos ayuda para recuperar esos casi 4.000 libros que vamos a imprimir de nuevo. Les pedimos que compren un libro. Cada libro que compren nos va a permitir volver a imprimir ese libro y algunos más que volverán a circular en librerías, festivales, colectivos, trenes y mesas de luz".

Hoy es el último día de la campaña. En la página web grupoeditorialsur.com se pueden ver todos los libros disponibles y los que se van a volver a imprimir que también se pueden comprar en la preventa solidaria hasta las 23:59 h.

Cabe aclarar que el Grupo Editorial Sur es un sello argentino de narrativa (novela, cuentos, ensayo, biografías), con trayectoria en temas de género, derechos humanos, salud, deportes y comunicación.