Raoul Wallenberg: 77 años de incertidumbre

Raoul Wallenberg fue un héroe singular que vivió una vida corta pero notable. En un período de 6 meses, que comenzó el 9 de julio de 1944, logró salvar la vida de decenas de miles de judíos húngaros. Al hacerlo, arriesgó enormemente su propia vida, convirtiéndose en un blanco para los alemanes y sus secuaces húngaros. Sin embargo, irónicamente, después de lograr su hazaña humanitaria, fue víctima de otro régimen despótico que no solo lo encarceló sino que probablemente también lo asesinó poco después.

Pienso en él todos los días, pero especialmente en su cumpleaños, el 4 de agosto, y en el día de su desaparición, el 17 de enero, cuando fue literalmente secuestrado por el aparato de inteligencia militar soviético.

Hoy estamos conmemorando el septuagésimo séptimo aniversario del día en que se perdieron sus huellas.

Mucho se ha escrito sobre Wallenberg, incluso en mis blogs del año pasado, con motivo de su cumpleaños Nº 109 y el septuagésimo sexto aniversario de su secuestro.

Sin duda, sus hechos impresionantes fueron representados en todos esos textos. Esta vez me gustaría centrarme no en su heroísmo y trágico destino, sino en el indecible sufrimiento de sus familiares más cercanos.

Raoul nació en una de las familias más poderosas de Suecia y quizás de toda Europa. Esto es cierto incluso hoy en día.

Su padre, también llamado Raoul, era un oficial naval sueco que sucumbió al cáncer antes de que naciera Raoul.

Su madre, Maj, se volvió a casar, esta vez con Fredrik von-Dardel, quien se convirtió en una figura paterna para el pequeño Raoul. Sus medios hermanos, Guy y Nina, admiraban absolutamente a su hermano mayor.

Muchas décadas después de la trágica desaparición de Raoul me hice amigo del profesor Guy von-Dardel (un eminente físico), su esposa Mati y sus dos hijas, Louise y Marie. Más tarde conocí a Nina Lagergren y a dos de sus hijos, Nane (la viuda del difunto secretario general de la ONU, Kofi Annan) y Bengt, así como a algunos de los nietos de Nina.

A diferencia de los poderosos parientes de Raoul por parte de su padre, la familia Wallenberg, dirigida en ese momento por Marcus y Jacob, e incluso sus descendientes, mostraron poco interés en el destino de Raoul, los parientes del lado de su madre y su padrastro dedicaron sus vidas a tratar de traer a Raoul de regreso a casa.

Hasta su muerte ocurrida en 2009, el Prof. von-Dardel trabajó incansablemente para obtener respuestas sobre el destino y el paradero de Raoul. Durante su vida, compiló un archivo masivo sobre su medio hermano y fue miembro de varias comisiones que se ocuparon de su desaparición. Tuve el privilegio de conocerlo en varias ocasiones ya pesar de su desconsuelo, su optimismo era contagioso. Creía firmemente que sería capaz de poner fin a esta trágica historia. Desafortunadamente, falleció en 2009, sin realizar su eterno sueño.

La madre de Raoul, Maj, y su padrastro, Fredrik, también dedicaron las últimas tres décadas de sus vidas a hacer campaña por el regreso de su hijo. destrozados por la red de la indiferencia e incompetencia de los sucesivos gobiernos suecos y la frialdad de los Wallenberg, la pareja decidió poner fin a su sufrimiento y se suicidó en 1979, con pocos días de diferencia.

Nina Lagergren era una mujer modesta y de voz suave. Su postura era menos beligerante que la de Guy, pero su sufrimiento era igual de intenso.

Mi único encuentro con ella tuvo lugar en Washington, en julio de 2014, con motivo de la entrega póstuma de la Medalla de Oro del Congreso a Raoul Wallenberg.

Previo a la solemne ceremonia que tuvo lugar en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos, Eduardo Eurnekian, Presidente de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg y yo sostuvimos un emotivo encuentro con esta encantadora dama.

Nina expresó su agradecimiento por todo lo que ha hecho nuestra ONG para rendir homenaje a Raoul y nos confió que su sueño era traer sus restos a casa, para que descansen junto a sus amados padres. Nina falleció en 2019, a los 98 años, y a pesar de su larga vida, al igual que su hermano Guy, no pudo ver su sueño hecho realidad.

Raoul Wallenberg fue un héroe más grande que la vida. Fue profundamente amado por sus parientes más cercanos.

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg continuará su búsqueda para mantener vivo su bendito legado y al mismo tiempo obtener respuestas creíbles sobre su destino y paradero. Le debemos esta deuda no solo a Raoul, sino también a su difunta madre, padrastro, medios hermanos, sobrinos y sobrinas.