"Baby Shark" batió récord en YouTube

La canción infantil "Baby Shark" logró una cifra de reproducciones histórica en la plataforma YouTube. El video, publicado en 2016 por la compañía surcoreana Pinkfong, se volvió viral en 2019 y fue tanta su popularidad que incluso ocupó un lugar en el Top 40 de la revista Billboard.

Ya en noviembre de 2020, el video se convirtió en el más visto de la historia de la plataforma, desplazando al tema de Luis Fonzi, "Despacito", que el pasado 13 de enero celebró su quinto aniversario desde su lanzamiento.

Esta semana, la pegadiza canción infantil logró la extravagante suma de 10 mil millones de reproducciones, alcanzando un nuevo récord para la plataforma de videos. Esto significa que el tema ha seguido reproduciéndose una y otra vez, hasta tal punto que ya ha superado en cantidad a la población de la Tierra, lo que no significa que todas las personas del mundo hayan visto el video, sino que una enorme cantidad de usuarios lo han visto muchas veces.

En 2018, de la mano del #BabySharkChallenge, el tema consiguió posicionarse en el Top 100 Billboard por 20 semanas y para el 2020 ya era el tema más reproducido de la plataforma.

La canción fue grabada por Hope Segoine y producida por la compañía Pinkfong. Esta empresa ha sido quien ha comunicado el hito: "Estamos encantados de anunciar que nuestra querida 'Baby Shark' ha marcado otro récord", dijo Min Seok Kim, el consejero delegado. Y agregó: "Ha sido un significativo viaje ver cómo 'Baby Shark' ha conectado a gente de todo el mundo".

Sorpresivamente, los "me gusta" de la canción en la plataforma son "solo" 32 millones, si bien recordemos que hace unos meses Youtube eliminó los "no me gusta" públicos a los videos, que solo son accesibles a los creadores del contenido.

Actualmente, las cinco canciones más reproducidas de Youtube son "Baby Shark" con 10 mil millones; "Despacito", de Luis Fonzi, con 7.700 millones; "Johny Johny Yes Papa", de LooLoo Kids, con 5,41 mil millones; "Shape of You", de Ed Sheeran, con 5,34 mil millones; y "See You Again", de Wiz Khalifa ft. Charlie Puth, con 5,13 mil millones.