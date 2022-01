Denunció al inquilino por varias amenazas Policiales 17 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

En el Destacamento Nº 9 con sede en el barrio Villa Podio, se presentó un vecino de 51 años de edad residente en la calle Juan XXIII, y dio a conocer que cuando se hallaba trabajando en un taller, pasó una persona a la que identificó como su inquilino, y agregó que como había sucedido en anterior ocasión donde lo había amenazado, esta vez le dijo "no me voy a ir, no tengo dónde irme".

En consecuencia, ante la reiteración de situaciones de ese tenor, el denunciante solicitó que lo excluyan de su propiedad, y que no pueda acercarse a él y su familia en un radio de 200 metros.

Por lo antes mencionado, se detuvo a la persona en cuestión, y se lo notificó del inicio de una causa por el delito de amenaza.



SECUESTRO

DE PARLANTES

Personal de la Policía de la ciudad de Frontera, en relación a un robo cometido en la jurisdicción en un sector del barrio San Javier, en un sector conocido como "cementerio de tractores" entre pastizales ubicaron dos bultos abandonados.

Se trató de dos parlantes tipo bafle, que guardaban relación con un ilícito cometido en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Los citados elementos fueron secuestrados.



UN TRABAJO

DE LA PAT

Efectivos de la Policía de Acción Táctica en la esquina de las calles Maggi y Ciudad de Esperanza interceptaron a Silvio Marcelo P. de 51 años de edad y domicilio en la calle Oroño.

El citado se movilizaba sin contar con el DNI, y al cotejar los datos de filiación que expuso, se conoció que estaba en vigencia una pedido de paradero desde el 6 de septiembre de 2006, en el marco de una causa por el delito de defraudación.

En consecuencia, se procedió tal como lo determina la ley.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

