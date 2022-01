Regional Amateur: Fin de la ilusión para Quilmes

Especial para LA OPINIÓN (Walter Guglielmone). - Argentino Quilmes igualó 0 a 0 con el Deportivo Libertad de Sunchales y gracias al 2-1 de la ida fue el Cañonero el que avanzó de ronda y ahora jugará las semifinales del torneo Regional Amateur, en su zona Litoral Sur.

Ahora, el elenco conducido por Juan Carlos Garello, se medirá ante Atlético San Jorge, que eliminó a Atlético Carcañará. La ida será el próximo domingo en Sunchales.

El encuentro de ayer, que contó con una muy buena cantidad de público, fue parejo y si bien hubo ocasiones de gol ninguno pudo quebrar el cero.

En lo que respecta al juego, hasta los 20 minutos, si bien la visita era el que estaba obligado a ganar para revertir el 1-2, el dominio territorial fue para Libertad. Mejor plantado que su rival con mayor rotación de balón.

De arranque nomás Fernández metió un disparo cruzado que se fue cerca, pocos minutos después el propio Fernández metió un centro por izquierda que Mansilla alcanzó a tocar y Pinzano con ayuda del travesaño salvaron al Cervecero.

A los 28 llegó la más clara para Quilmes con un centro que Weissen bajó para la llegada de Muriel que de frente al arco no llegó a conectar.

A los 30 minutos Meza salió lesionado, con un desgarro en el isquiotibial, y el ingreso de Franco Jominy le dio mayor potencia en el ataque, equilibraron el partido ya que el local sintió el ritmo y apaciguó la marcha.

En el complemento, Quilmes intentó adelantar sus líneas ante la obligación de intentar revertir el marcador pero Libertad lo supo aguantar bien y no sufrió mayores sobresaltos. Un disparo de Jominy desviado por un defensor que se fue al córner, y un tapadón de Luciano Alderete a Albarracín, tras un cabezazo que tenía destino de gol.

Encuentro demorado. A los 18 del complemento el partido tuvo que ser detenido debido a un bajón de luz que duró unos 16 minutos. Luego, se reanudó y los últimos 10 se jugó bajo una intensa lluvia que cayó en Sunchales.

Con público visitante. A pesar de no estar permitido la presencia de visitantes debido a las restricciones ante la pandemia del covid Argentino Quilmes contó con un puñado de hinchas que acompañaron al equipo.



Las formaciones del encuentro:

Deportivo Libertad: Luciano Alderete; Axel Gravembarter, Flavio Díaz, David Lencina y Martín Correa; Agustín Costamagna, Braian Visetti, Alexis Mansilla (87m Agustín Demarco) y Enzo Fernández; Marcos Quiroga y Jair Triverio (80m Hugo Góngora). Suplentes: Gastón Unrein, Ezequiel Saavedra, Alfio Lehmann, Luis Rivero y Cristian Girard. DT: Juan Garello.



Argentino Quilmes: Joaquín Pinzano; Kevin Acuña, Jonatan Vásquez, Sebastián Muriel y Suárez; Franco Forni (57m Nicolás Vittarelli Góngora), Nicolás Pautasso, Manassero (80m Claudio Albarracín) y Alejandro Carrizo (80m Lautaro Ocampo); Diego Meza (30m Franco Jominy) y Juan José Weissen (57m Manuel Bustos). Suplentes: Emanuel Pagliero y Darío Bracaccini. DT: Hugo Togni.



Goles: no hubo.



Estadio: Dr. Plácido Tita.

Árbitro: Darío Suárez.

Asistentes: Mauro Cardozo y Ángelo Trucco.