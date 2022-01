Denunció a su inquilino por amenaza

En el Destacamento Nº 9 con sede en el barrio Villa Podio, se presentó un vecino de 51 años de edad residente en la calle Juan XXIII, y dio a conocer que cuando se hallaba trabajando en un taller, pasó una persona a la que identificó como su inquilino, y agregó que como había sucedido en anterior ocasión donde lo había amenazado, esta vez le dijo "no me voy a ir, no tengo dónde irme".

En consecuencia, ante la reiteración de situaciones de ese tenor, el denunciante solicitó que lo excluyan de su propiedad, y que no pueda acercarse a él y su familia en un radio de 200 metros.

Por lo antes mencionado, se detuvo a la persona en cuestión, y se lo notificó del inicio de una causa por el delito de amenaza.