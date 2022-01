Quilmes visita a Libertad con la obligación de revertir el 1-2 para seguir avanzando

Argentino Quilmes visitará este domingo al Deportivo Libertad de Sunchales en el encuentro de vuelta de cuartos de final del torneo Regional Amateur, en su zona Litoral Sur.



El encuentro que se disputará en el estadio Plácido Tita comenzará a las 20.00hs y el árbitro principal será Darío Suárez, quien tendrá como asistentes a Mauro Cardozo y Ángelo Trucco.



Los primeros 90 minutos fueron para los Tigres. En el estadio Agustín Giuliani, y gracias a los goles de Agustín Costamagna y Kevin Muñóz se impuso por 2-1, anotando el descuento para el Cervecero Lautaro Ocampo.



La obligación, en el juego de hoy, la tendrá el conjunto de Hugo Togni, que necesitará de una victoria para seguir con chances de avanzar de ronda, meterse en las semifinales del certamen y seguir soñando con el ascenso al Federal A.

Vale recordar que esta es la segunda fase (cuartos de final) de los playoffs del Regional Amateur.



LAS OTRAS LLAVES. En la misma zona Litoral Sur, jugarán este domingo las revanchas: Belgrano de Paraná vs Atlético Paraná (1-2), Libertad Concordia vs Recreativo San Jorge de Villa Elisa (1-1), Atlético San Jorge vs Atlético Carcarañá (1-1).



Las posibles formaciones:



Deportivo Libertad: Luciano Alderete; Axel Gravembarter, Flavio Díaz, David Lencinas y Martín Correa; Agustín Costamagna, Braian Visetti o Hugo Góngora, Alexis Mansilla y Enzo Fernández; Marcos Quiroga o Cristian Girard y Jair Triverio. DT: Juan Garello.



Argentino Quilmes: Joaquín Pinzano; Kevin Acuña, Jonatan Vásquez, Sebastián Muriel y Nicolás Gómez; Franco Forni, Nicolás Pautasso, Alejandro Carrizo y Claudio Albarracín; Diego Meza o Franco Jominy y Juan José Weissen o Manuel Bustos. DT: Hugo Togni.



Estadio: Dr. Plácido Tita.

Árbitro: Darío Suárez.

Asistentes: Mauro Cardozo y Ángelo Trucco.

Hora: 20.00