Sin respuestas de la Provincia, productores reclaman por la emergencia agropecuaria

Convencidos de que la tercera será la vencida, la Mesa Agropecuaria de Santa Fe presentó por tercera vez una nota al Ministerio de la Producción de Santa Fe para que efectúe la convocatoria a reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria con el objetivo de evaluar los daños que la ola de calor y el déficit hídrico causan a los cultivos de una amplia región. "Habiendo cursado en dos oportunidades, entre el 15 de diciembre de 2021 y el 7 de Enero 2022, notas al Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, solicitando convocar a la Comisión de Emergencia Agropecuaria Provincial, por los eventos climáticos conocidos, reiteramos este pedido teniendo en cuenta la crisis que soporta el sector agropecuario, los prestadores de servicios vinculados, la industria y en particular las zonas urbanas", subraya el documento entregado el último viernes a la cartera que preside el rafaelino, Daniel Costamagna.

La nota de la Mesa Agropecuaria lleva la firma de la presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sara Gardiol, el vicepresidente 2° de Federación Agraria (FAA), Marcelo Banchi, la titular de la Comisión Asesora Regional de Coninagro, Laura Llopi y el director del Distrito 6 de Sociedad Rural Argentina, Ricardo Firpo.

La insistencia de las entidades representativas de la producción rural deriva de la parálisis de los funcionarios públicos, que recién ayer parecieron dar cuenta de la situación cuando una amplia comitiva recorrió zonas afectadas por la sequía en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Cabe agregar una curiosa situación que se produjo el 27 de diciembre último cuando el Ministerio de la Producción convocó a una reunión por zoom para abordar el "tema climático", aunque finalmente fue un encuentro multisectorial en el que solo hubo saludos protocolares de fin de año, según declaró Guillermo Cullen, vicepresidente 2° de la Sociedad Rural de Santa Fe, a Campo Litoral. El dirigente recordó que el primer pedido para que se convoque a la Comisión de Emergencia Agropecuaria obedecía a analizar las consecuencias de dos grandes granizadas, una en el departamento Castellanos y otra en General López. "Mandamos notas al ministro de la Producción pero no tuvimos respuesta", lamentó.

En medio de las tensiones que mantiene el Gobierno con el campo por la política de exportaciones, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, realizó ayer una recorrida por zonas afectadas por la sequía en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, lo que generó que desde la oposición le reclamaran una rebaja de impuestos a los productores.

"Estamos trabajando en soluciones concretas para nuestros productores", resaltó Domínguez, y detalló que el presidente Alberto Fernández pidió "la actualización del fondo de emergencia, una necesidad y pedido histórico de los productores".

Durante una recorrida con los gobernadores Omar Perotti y Gustavo Bordet, el ministro nacional indicó que los mandatarios provinciales hablaron con el Presidente, quien le pidió viajar para estar junto a los productores. "La decisión del Presidente y de los gobernadores es acompañar a los productores en este momento de incertidumbre consecuencia de la sequía", resaltó Domínguez.

Cerca del mediodía, el ministro nacional, el gobernador Perotti, el ministro santafesino Costamagna y varios funcionarios más salieron desde el Aero Club Rafaela para visitar campos del departamento Castellanos. En las redes sociales, no pocos productores consideraron que se trataba de una "puesta en escena" y cuestionaron el importante número de funcionarios que formaron parte de la delegación.

Una de las explotaciones que visitaron fue la de Diego Sara, dirigente de la Filial Roca de Federación Agraria, que dejó sus comentarios en su cuenta de Twitter. "El Ministro @DominguezJul y el Gobernador @omarperotti junto a una comitiva estuvieron en mi chacra para ver las consecuencias de la sequía. El Gobernador prometió declarar la emergencia la semana próxima y el Ministro ampliar el fondo de emergencia agropecuaria", señaló. "El Ministro Domínguez pidió un voto de confianza y aseguró que ampliarán el fondo de emergencia agropecuaria de $500 a $12500 millones de pesos", agregó.

Sara hizo especial hincapié en el contrapunto que mantuvo con Domínguez al considerar que "respetuosamente intercambiamos nuestras diferencias, le planteamos que su gobierno siempre tomo medidas que afectan a los productores y no cumplen sus anuncios. Por lo cual si hay algo que los productores NO TENEMOS es CONFIANZA". "Hay productores en nuestra zona que sufren pérdidas totales. Ojala la asistencia llegue a quienes la necesitan. Me sigo reservando el derecho a desconfiar" remató el dirigente de FAA que recibió a los funcionarios debajo del tinglado con piso de tierra y cerca de un tractor con varios años de trabajo.

Domínguez debió atender tanto en Entre Ríos como en los campos cercanos a Rafaela reclamos por las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Por eso no extrañó repercusiones a nivel nacional. La titular del PRO, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta de la red social Twitter para reclamarle al Gobierno nacional que baje los impuestos sobre el campo. Bullrich también se dirigió a la zona de sequía y difundió un video desde una laguna que quedó seca por la falta de lluvias. "Es hora de imitar a los países que cuidan a la producción. Paraguay decidió bajar los impuestos a los productores por la sequía que atraviesan. Deberíamos imitar ese camino, presidente Fernández, y ayudar ya a los chacareros", publicó la titular del PRO.