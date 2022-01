Milei calificó a Guzmán como un "pelele" e "incompetente"

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei afirmó ayer que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, no es "apto para la función" que se desempeña, y lo calificó de "pelele". "Con el pelele que tenemos de ministro de Economía puede pasar cualquier cosa", apuntó Milei al ser consultado sobre sus expectativas respecto de la posibilidad de que el Gobierno logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese marco, el economista liberal completó: "No tengo ninguna expectativa porque es un incompetente el ministro. Es un pelele literalmente, no es alguien apto para la función y eso lo deja en claro a cada momento". "¿Cómo hacés la predicción del comportamiento de un imbécil si es un imbécil? Se supone que es el que le tiene que llevar racionalidad a los políticos que son sus jefes", disparó el diputado nacional en declaraciones radiales.

En otro tramo de la entrevista, se refirió al ganador del sorteo de su primer sueldo como integrante de la Cámara Baja: "Si el azar determinó que ganara una persona kirchnerista, está perfecto".

"Son las reglas ¿Cuál es el problema? Ganó el sorteo y esa plata le sirve, así que fantástico. Yo no tengo por qué hacer un juicio sobre eso", manifestó Milei. Al respecto, afirmó que "el arco político se incomodó mucho" con su decisión, y destacó: "Eso se nota cuando hablan de circo y ese tipo de cosa".

"Claramente el impacto que ha tenido les ha dolido mucho, pero hay otra parte que es más complicada. Ahora sabés cuánto gana un diputado ¿Cuál es el problema? Con eso te das cuenta que no pueden sostener el nivel de vida que llevan, lo que los pone en evidencia de que ellos claramente están sucios", subrayó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el sorteo de su primer sueldo como legislador pueda ser una medida considerada populista, sentenció: "Es muy distinto del populismo, porque el populismo es sacarle el dinero a una persona por la fuerza para entregárselo a otro con un fin puramente electoral".

Por último, Milei aseguró que la decisión de realizar el sorteo es "es una posición filosófica respecto de las cosas", y agregó: "Es una cuestión que ver con mi paz interior". (NA)