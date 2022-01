Negri salió a cruzar al presidente Fernández

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, afirmó ayer que "no hay ningún plan de recuperación económica", y advirtió que el Gobierno "juega a licuar el nivel de endeudamiento con la inflación" pero eso "en cualquier momento produce una explosión".

"La inflación es un problema que arrastramos, pero independientemente del problema estructural, este Gobierno con la inflación coquetea, sale de novio, da una vuelta, porque como no tienen ningún plan de recuperación económica, juega a licuar el nivel de endeudamiento", sostuvo el dirigente radical.

En diálogo con Sábado 630, el programa que conduce Nancy Jelaber en Radio Rivadavia, Negri completó: "Eso es jugar con fuego, porque en cualquier momento produce una explosión. Lo que aparece hoy como tentador a la vista del Gobierno es demoledor a los bolsillos de los argentinos".

En ese marco, el cordobés criticó los dichos del presidente Alberto Fernández respecto de que la inflación se encuentra en una "senda descendente". "Ya es costumbre de parte del Presidente querer convertir en realidad lo que es una ficción. No debería recurrir a eso, porque lo que hace es cada día destruir más la posibilidad de credibilidad del Presidente frente a los argentinos", analizó.

En esa línea, el diputado nacional apuntó: "Nadie puede imaginar de que estamos en un camino descendente. Si esta inflación es descendente, es como reírse en la cara de la gente".

Al ser consultado sobre la reunión que mantendrá Juntos por el Cambio con el ministro de Economía, Martín Guzmán, Negri remarcó que el objetivo de la fuerza opositora es tener información "un poco más profunda" respecto de las negociaciones con el FMI.

"Veremos si podemos tener una información por parte del ministro que sea un poco más profunda de la que se conoció de la reunión con gobernadores que fue nada", puntualizó.

Además, el dirigente radical completó: "Va a haber reunión el martes, pero no tengo más detalles. Por la tarde va a ser. Van a participar los gobernadores y los presidentes de bloque de Juntos por el Cambio". "Nosotros tenemos una enorme preocupación porque el país no entre en default. El Gobierno dice hice lo posible , pero en el fondo no actúa en ese sentido", advirtió el cordobés.

Por último, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados sentenció: "Se acortan los plazos. Sería catastrófico para la Argentina una caída en default y lo pagaríamos por año. No se lo puede tomar en joda". (NA)