Tonelli le reclamó al Presidente que desautorice la marcha contra la Corte

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli reclamó al presidente Alberto Fernández que "desautorice esa horripilante marcha" contra la Corte Suprema convocada por el dirigente Luis D´Elía. "Sería bueno que desautorice esa horripilante marcha convocada por Luis D´Elía y deje a la Corte Suprema y al Poder Judicial tranquilos y trabajar en ejercicio de la independencia y la autonomía que les garantiza la Constitución nacional", sostuvo el dirigente opositor.

En declaraciones radiales, el también integrante del Consejo de la Magistratura definió como "un espanto lo que está haciendo el Gobierno con el Poder Judicial" y se quejó de que "el kirchnerismo busca conformar una Justicia adicta".

Cabe recordar que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena avaló la marcha que se realizará el 1 de febrero en contra de la Corte Suprema y hasta el presidente Alberto Fernández sumó sus críticas al señalar que el máximo Tribunal tiene "serios problemas de funcionamiento".

Tonelli se refirió a la propuesta del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de ampliar la Corte Suprema a doce miembros y dividirla en dos salas, una exclusivamente dedicada a lo penal.

"La Corte está muy bien con cinco, podría eventualmente como ha tenido en alguna etapa tener siete, pero no me gusta para nada la división en salas de la Corte Suprema. Esa sentencia definitiva y de última instancia que dicta la Corte Suprema la terminarían dictando dos jueces y no cuatro o cinco, como ocurre actualmente", analizó Tonelli, quien apuntó contra "la dudosa constitucionalidad de dividir a la Corte en salas".

Y concluyó: "La idea de los K es hacer una Corte de 12 miembros, dejar a la oposición que elija todos los jueces, menos los de la sala penal y que esos jueces de la sala penal elegidos por el kirchnerismo se ocupen de resolver todos los problemas penales de (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) y de todos los funcionarios o ex funcionarios K que están procesados".



IMPUNIDAD

El ex ministro de Justicia Germán Garavano se quejó ayer de que "el kirchnerismo está tratando de generar impunidad a partir de estos relatos de ´mesa judicial´" y afirmó que "tratan de correr a funcionarios en lugares clave para nombrar gente que tenga afinidad política y probablemente les garantice impunidad".

El ex funcionario nacional se refirió a la polémica generada por las imágenes de la reunión donde miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y autoridades del Gobierno bonaerense durante la gestión de Cambiemos se refería a la posibilidad de impulsar causas judiciales contra sindicalistas.

"Se podrá investigar la reunión, pero no hay que cambiar el eje, que es lo que está intentando el kirchnerismo: hay causas judiciales donde jueces y fiscales decidieron avanzar contra distintas personas porque habrían cometido delitos, delitos muy graves, y esas personas son las que tienen que dar explicaciones", sostuvo el abogado.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que en esta jornada condujo Luis Gasulla en Radio Rivadavia, el dirigente de la UCR aseguró que "el kirchnerismo está tratando de generar impunidad a partir de estos relatos de ´mesa judicial´".

"Buscan beneficiar a algunos ex sindicalistas que terminaron procesados en las causas y avanzar contra el procurador (bonaerense, Julio) Conte Grand, no porque haya hecho algo malo, sino para nombrar a alguien afín", acusó Garavano. Y agregó: "Tratan de correr a funcionarios en lugares clave para nombrar gente que tenga afinidad política y probablemente les garantice impunidad".

Por otra parte, el ex ministro de Justicia cuestionó la movilización convocada por el dirigente kirchnerista Luis D´Elía para presionar a la Corte Suprema de Justicia y se refirió a la postura tomada por el Gobierno respecto de la iniciativa.

"Que D´Elía convoque a esta marcha no llama la atención; lo que sí es bastante insólito y peligroso es que el Presidente (Alberto Fernández) y el viceministro de Justicia (Juan Martín Mena) se monten sobre esta marcha", planteó.

En este marco, actualmente la Corte tiene más de 80 recursos que presentaron ex funcionarios, dirigentes y empresarios kirchneristas para anular varias causas por corrupción. Claro que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, encabeza esa lista.