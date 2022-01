El tránsito de la muerte Editorial 16 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

Los siniestros viales que ocurren en las inseguras rutas, calles y caminos de la Argentina, cuya causa principal es el error humano aunque también inciden el estado de los vehículos o de la infraestructura vial, tienen un precio muy alto. Nos asombramos cuando las noticias reflejan el drama de familias desmembradas por un accidente de tránsito, pero a los pocos minutos somos capaces de subirnos a un vehículo y acelerar temerariamente sin dar cuenta de las leyes vigentes para una conducción responsable y segura.

El contrato social y legal establecido implica que las personas deben respetar los límites de velocidad y las luces de los semáforos, frenar en las esquinas y dar prioridad a los peatones, usar el casco en el caso de los motociclistas y no utilizar el teléfono celular a la hora de conducir, entre otras tantas normas. Sin embargo, estamos muy atentos cuando los otros cometen infracciones pero no reparamos cuando somos nosotros los que nos equivocamos por decisión o distracción.

En Rafaela, el lunes pasado el chofer de un camión resolvió no respetar las luces de los semáforos ubicados sobre la Ruta 34 en la zona urbana para ordenar el tránsito y preservar la vida de las personas. Su determinación derivó en un choque que fue fatal para una vecina de esta ciudad de tan solo 53 años y cambió la vida de la familia de la víctima para siempre. La ley penal debe dar una respuesta contundente para este tipo de casos aplicando las máximas penas para hacer justicia y, paralelamente, enviar un mensaje al resto de la comunidad de que la falta de cumplimiento de las normas de tránsito tiene un alto costo para los infractores.

El viernes último, en coincidencia con el recambio turístico, se registraron dos siniestros viales cuyo saldo fue nueve muertos. A la madrugada, tres mujeres murieron como consecuencia de un trágico accidente entre dos autos en la Autovía 2, a la altura de la localidad bonaerense de Las Armas. A la tarde noche, un choque frontal entre dos vehículos en la ruta 188 cerca de la localidad pampeana de Realicó provocó la muerte de al menos seis personas, cuatro de ellas menores de edad (de 16, 10, 5 y 3 años) y dos mayores, todos de Mendoza.

En la última semana, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que los fallecimientos en accidentes viales registrados en el país durante 2021 fueron 3.798, un 20% menos que en 2019, el año de comparación, dado que 2020 presentó una menor circulación en el contexto de las restricciones por la emergencia sanitaria. Según el último reporte semanal de siniestralidad de la ANSV Enero-Noviembre de 2021, con información al 13 de diciembre pasado, Buenos Aires fue la jurisdicción con más fallecimientos al verificar 746, seguida por Santa Fe con 341; Córdoba con 333 y Tucumán con 204 entre otras.

También esta semana, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe informó que, según datos preliminares, durante 2021 se registraron 416 víctimas fatales por siniestros viales en la Provincia. En tanto que, los datos consolidados del año 2019 consignan un total de 522 fallecidos, mientras que en el año 2020 se notificaron 360.

Como se puede observar, hay una divergencia entre los registros de la ANSV nacional y de la APSV santafesina. La primera informa 341 víctimas fatales por siniestros viales en la provincia y la segunda muestra que fueron 416. Las diferencias en las estadísticas, cuya construcción no es sencilla más allá de las rigurosidades metodológicas, también se dan en el orden nacional. Por caso, la Asociación Luchemos por la Vida refleja cifras más altas que el organismo nacional. Si bien la ANSV consignó que se registraron 3.798 muertes a raíz de accidentes de tránsito, para la oenegé fueron 5.927. Más allá de los registros, todo muy doloroso.













