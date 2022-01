Los Milesi, talleristas amigos que resguardaron la historia

Por Edgardo Peretti



Quienes guardan un mínimo de memoria en grado de supervivencia sabrán apreciar la historia que aquí vamos a contar. En realidad, una parte la vivimos desde la distancia, esa vivencia de cercanía geográfica en los años del joven periodista, pero también contada por testigos directos y otros que, sin serlo, sabían de lo que se trataba.

Los hermanos Milesi eran propietarios de un taller de electromecánica en la esquina de Lavalle y Sarmiento, lo cual tuvo su existencia entre 1946 y 1986 en que el tiempo hizo de las suyas. El detalle saliente es que tenían la costumbre de socializar con amigos, clientes y favorecedores (como se decía antes) organizando una reunión que -como no podía ser de otra manera- convocaba a una mesa.

Esto, se estima, comenzó con el negocio a mediados de la década del cuarenta y se fue convirtiendo en un clásico, pero con los años agregó un aporte documental: cuadernos escolares donde se consignaba fecha, número de reunión, comensales, menú, costo, y algún otro detalle.

Muchos hablaban de estos registros y de las miles de anécdotas que generaron, ya que los años pasaban, los testigos partían y los cuadernos seguían en algo parecido al misterio. Que en realidad no era tal, ya que el amigo Edelso Gunzinger se contactó con el Señor Marelli (ex habitante de la ciudad, actualmente en la Vuelta del Pirata), quien custodió los cuadernos desde 1986 a la fecha, dicen.

Con el aporte de Gunzinger (un inquieto de aquellos) y Luis Bessone, esto llegó a manos de este escriba.



LA HISTORIA ESCRITA

Si algún lector tiene expectativas de acceder a detalles novelescos tendrá que esperar alguna obra literaria futura; ahora, si desea datos, los tenemos.

Los cuadernos son seis y toman fielmente lo acaecido entre la reunión 2197 (de las 2196 anteriores, nada se sabe, sólo que ocurrieron) del 17 de marzo de 1964 al 22 de octubre de 1983, en la reunión Nº 4025. Las marcas son variadas, ya que el 1 es “Congreso”, el 2 “1810”, el 3 y el 4 “Campeón”, el 5 “El Mapa” y el sexto y último “1884”, todos con variada cantidad de hojas, aunque todas completas. No hay espacios en blanco, aunque sí curiosidades.

Una de ellas es la Reunión 2206 (23 de abril de 1965) que se realizó fuera del “templo Milesi” (SIC), trasladándose en la ocasión al “Bar 25 de Mayo” (¿?), con menú de gallina hervida (donación de A. Colombo) y puchero mixto completo, y un costo de 130 pesos por cabeza. No se consigna otro detalle.

Atendiendo a lo expuesto en el primer cuaderno, se presenta con una fecha (Marzo de 1964) como Libro de Sesiones “Sarmiento y Lavalle” Rafaela (Consta encomillado en el original) donde consigna reuniones desde el 17 de marzo de 1964 (2197) al 31 de marzo de 1964 (2205), citando nueve reuniones; siete con consumo de asado y dos de pato, aquí se expresa que fueron aportados por Dino (Pandolfi) y –lo más importante- el listado de asistentes: F. (Francisco) Milesi, A. (Antonio) Milesi, M. (Mario) Milesi), E. (Eros) Faraudello), A. Bessone, Dino Pandolfi, Lencioni, A (Armando) Romitelli, V. Dellavalle, A. Colombo y H. Herguis. Costo de la cena: $ 70 cada uno.

Nombres hay cientos y detalles, pocos. Volviendo a la historia concreta, el Cuaderno 6 refleja la reunión 4025 del sábado 23 de octubre de 1983. La tinta aparece mojada (vaya uno a saber con qué) y menciona como asistentes a Fco. (Francisco, aunque el original solo muestra la abreviatura), Faraudello, Guillermo – de Rosario- Lorenzo, Gunzi (Edelso Gunzinger), García, Redifecci, Nello (Ambrossino, ¿Alberto Larrué?), Porchietto, David, Kuschnier, Santo, Homero (¿Defagot?), Don Luis, Massimino y Beto. Costo $ 120. Pollos asados por Massimino y brindis por el cumpleaños del asador”.

Nota del autor: los apellidos se transcriben tal cual están en el original.



CURIOSIDADES NO TAN CURIOSAS

Si bien el caudal de datos puede llegar a ser abrumador en cuanto a escritura, no lo es en lo referido a testimonios; al contrario, son pocos pero simbólicos.

Uno de ellos es una fotografía color (Kodak 10x10) que exhibe varias botellas de vino en hilera previo al consumo (Bianchi), platos sin utilizar y un par de bicicletas al fondo y una escritura en imprenta que dice “Cumpleaños”. ¿De quién? Misterio. La baja calidad nos impide reproducirla aquí.

La otra es un señalador de libros, con foto en tonos rojizos con la leyenda “Y seguiré naufragando por mares ajenos hasta navegar en mi mar”, con un sello en el reverso que menciona “Asociación Cooperadora de la Escuela…(..) para Niños Sordos”.

En la continuidad de la crónica de la Reunión 3822 (febrero 1981), con asado y chorizos, más brindis por cumpleaños de Mario, se agrega una nota de La Opinión, en la columna “desde el mirador”, con la firma EJG (el querido Emilio J. Grande, ex director) bajo el terminante y contundente título “3022 asados”. Lo llamativo es que el asado identificado con ese número había ocurrido el 19 de setiembre de 1968: producto donado por Zicre, vino por Fco. y torta por Rabbi, con asistencia de Fco., A. Milesi, Mario Milesi, Rabbi, Sgo. Citroni, R. (Raúl) Zicre, Dino Pandolfi, N.Pandolfi, Rossi, Simoneta y Faraudelllo.

Pero lo más llamativo está en el cuaderno 6 antes de la reunión 3949 del 18 de setiembre de 1982 (asado y postres donados por Beto, costo $ 50.000 pesos argentinos), y es el recorte de una nota de La Opinión, firmada por Roberto Actis, donde aparece Antonio Pulido López “El dueño de una mente privilegiada”, según tituló el prestigioso periodista. El catalán estaba de gira por la zona y había sido invitado especialmente a la reunión 3948 del 11 de setiembre donde el escriba consignaba, luego del listado de contertulios: “Invitado especial Antonio Pulido López. Mente privilegiada”.

¿Habrá calculado el infalible catalán las 4025 reuniones? ¿O el final de las mismas?

Quién sabe. El también forma parte de esta increíble historia, hoy debidamente certificada con sus documentos originales.