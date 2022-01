La ciudad sumó 568 casos entre el viernes y sábado

Debido a un error en la base de datos nacional, el viernes no hubo reporte epidemiológico local y provincial, en relación al coronavirus, aunque los datos se actualizaron en la jornada de este sábado. De acuerdo a lo suministrado por la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, en definitiva fueron 329 los casos de Covid-19 registrados el viernes, mientras que este sábado fueron otros 239 los nuevos contagios informados. De esta manera, en 48 horas, la ciudad sumó 568 nuevos positivos, lo que da un total de 21.357 desde el inicio de la pandemia, hace casi 2 años, de los cuáles 3.960 permanecen activos y 10.200 son los vecinos que están realizando el correspondiente aislamiento obligatorio. En tanto, los recuperados ya son 17.072, mientras que por segunda jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos en nuestro medio, que suma 325 decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de este letal virus.

En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", en las últimas 24 horas se registraron otras 5 internaciones de pacientes Covid-19 positivos, ya que hasta este domingo son 21 los internados, 5 en UTI (25% de ocupación) y 16 en sala general.



MÁS DE 18 MIL

EN LA PROVINCIA

Por su parte, el Ministerio de Salud brindó este sábado el reporte diario respecto de los casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe de los días 14 y 15 de enero. Al respecto, indicó que en las últimas 48 horas se informaron 18.782 nuevos casos (14.448 y 4.334), elevando a 595.334 la cantidad total desde el inicio de la pandemia. De esos 18.782 casos, 3.009 corresponden a la ciudad de Santa Fe, mientras que 6.076 corresponden a pacientes oriundos de la ciudad de Rosario y 571 a Santo Tomé. Asimismo, ayer no se registraron fallecidos, pero el viernes cinco personas perdieron la vida como consecuencia de esta enfermedad. Se trata de 3 pacientes de Rosario (de 70 años, 81 años, y 97 años), uno de Reconquista (70 años) y uno de Villa Constitución (66 años). Con estos cinco decesos la provincia de Santa Fe acumula 8.677 casos fatales desde marzo del año pasado.

En la provincia hay 545 pacientes activos, mientras que 462.316 personas recuperadas, En tanto, ayer se vacunaron 7.234 personas de las 3.096.699 que se inscribieron a la campaña. Hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 6.742.615 personas de las 6.742.615 dosis que recibió Santa Fe, que representa el 100% de vacunas aplicadas. Con la primera dosis fueron vacunadas 3.141.940 mientras que 2.889.019 completaron el cronograma. Además se aplicaron 711.656 terceras dosis.



PLASMA: RESULTADOS

SATISFACTORIOS

En mayo de 2020 el Ministerio de Salud de la Nación anunció, a través de la Resolución 783, el inicio de un ensayo clínico para el tratamiento del nuevo coronavirus con plasma de convalecientes. Santa Fe se unió a dicho ensayo poco después y, al igual que en el resto de las jurisdicciones que participaron, se encuentra redactando las conclusiones de la investigación. Por ahora, en inglés. ¿Qué dirá ese informe? Según lo publicado por El Litoral, brindará detalles de unos 1.500 tratamientos con una terapia que al comienzo de la pandemia, en 2020, fue considerada una alternativa viable de abordaje ante la falta de medicación específica y de vacunas. A un año y medio de aquel momento, "se vio claramente, como ocurrió en el mundo, que el uso de plasma de convalecientes con altos títulos de anticuerpos en pacientes muy bien seleccionados tuvo un resultado altamente satisfactorio", dice Mario Perichón, director del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio). Y hace hincapié en ese concepto de "pacientes bien seleccionados" para aludir a personas mayores de 60 años, con mucho riesgo por comorbilidades, en una fase temprana de inicio de los síntomas y sin esperar que sean derivadas a terapia o requieran respirador. De esta manera, "en el período en que el paciente no tenía anticuerpos para defenderse, los aportamos desde afuera para impedir que progresara la enfermedad", explicó. Así fue como Santa Fe junto con la provincia de Buenos Aires fueron pioneras en el uso de plasma y en la cantidad de personas asistidas, "siempre teniendo en cuenta el criterio aplicado para la selección de las personas destinatarias".