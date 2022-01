Suspendieron los carnavales

CERES (Por José Luis Gorosito). -Teniendo en cuenta que el Gobierno Provincial limitó a 500 personas el aforo en los eventos masivos, y analizando la situación epidemiológica de nuestra ciudad, el Gobierno de la Ciudad de Ceres decidió suspender el evento programado para el 12 y 13 de febrero. Si la situación mejora en marzo podría realizarse el evento.

A partir del Decreto Provincial Nº 3374, que establece que “en todo el territorio provincial, a partir del dictado del presente Decreto y hasta el 28 de febrero de 2022, quedarán suspendidos con carácter preventivo, los eventos masivos organizados de más de quinientas (500) personas que se realicen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre, públicos o privados”, el Gobierno Municipal debió establecer la suspensión de los Carnavales 2022 previstos para el sábado 12 y domingo 13 de febrero del presente año.

Al momento de tomar esta decisión, también se evaluó la situación sanitaria y epidemiológica de la ciudad.

Hoy los indicadores epidemiológicos no acompañan para realizar un evento masivo. No obstante, se seguirá analizando la situación para ver cuál es el escenario en los meses próximos.

Hablamos de suspensión y no cancelación porque, si la Provincia lo permite, los Carnavales se pasarán a la primera semana de marzo. De esta manera, estamos ante un corrimiento de fechas para cumplir por lo dispuesto por el Gobierno Provincial.