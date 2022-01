Analía Esparza: taróloga y astróloga rafaelina con proyección nacional

Por Silvia Ibarra



El tarot y la interpretación astrológica son prácticas milenarias que se encuentran en auge y con un importante crecimiento en el nivel de aceptación social. Esta nueva generación de consultantes, incluso ya no las considera como mera adivinación, sino como una herramienta terapéutica, de autoconocimiento, desarrollo personal y sanación. Lo que siempre, desde su origen, quiso ser. El tarot y la astrología nos recuerdan que vivimos en un mundo mágico que nos habla a través de símbolos. Profesionales se preparan para hacer una lectura correcta de lo que esos símbolos nos quieren decir.

La rafaelina, por adopción, Analía Esparza se describe con cuatro palabras: hija, esposa, madre y taróloga.

Taróloga, tarología son conceptos concebidos por Alejandro Jodorowsky, celebre maestro del tarot, para diferenciar a la persona que se forma profesionalmente de la tarotista que adquiría el conocimiento de su abuela, su madre, es decir se transmitía de generación en generación.

Hace ya 12 años que Analía comenzó a prepararse para ser profesional de tarología, bajo la premisa de reivindicar el Tarot y que deje ser visto como “algo raro” o de “brujas”.



- ¿Cómo llegó el tarot y la astrología a tu vida?

- El tarot me atraía desde muy chica. Mi madre era de ir a consultar, y yo la acompañaba, me encantaba. Nos atendía una señora mayor en Santa Fe; recuerdo que ella siempre usaba palabras suaves. En la escuela secundaria, yo ya hacía mis consultas para orientarme. En cambio, la astrología llega a mi vida cuando buscaba saber cuál era mi potencial. Quería cambiar mi trabajo y no sabía para donde inclinarme. Al realizar mi carta natal, en aquellos años no había muchas astrologas y nos la daban grabadas, fue cuando empecé a conocerme. En ese momento decido dar un giro e iniciar mi nueva vida: ser profesional en el Tarot.



- ¿Y cómo te preparaste?

- Mi formación llevó muchos años, al igual que la astrología. Comencé mis estudios hace aproximadamente 12 años en Santa Fe. Primero con talleres, luego empecé a concurrir a congresos internacionales de Tarot en Argentina y en España.

Actualmente me sigo perfeccionando en ambas profesiones, creo que esto es una rueda que nunca va a terminar, porque estamos en un mundo de cambios muy profundos.



- ¿Qué es el tarot? ¿Qué herramientas brinda?

- El tarot es una guía y lo puedes usar para recibir sabios consejos sobre tu situación actual, sobre tu pasado y también ver una parte de tu futuro si sigues el camino por el cual transitas actualmente. Las cartas del tarot pueden ser la respuesta a esas dudas que tienes en tu interior, tiene la capacidad de permitir ordenar los pensamientos. Es decir, las cartas pueden indicarnos qué camino es mejor tomar en un determinado momento. También es útil para una empresa, puede ayudar a lograr una evolución, el progreso de la misma. Hay quienes creen que es un juego banal, pero lo cierto es que puede ser muy útiles en cosas cotidianas y algunas que resultan difíciles de manejar. Se dice que las cartas son un medio por el cual lo que se encuentra en el inconsciente sale a la luz. Lo que hace un Tarotista o aquel que arroja las cartas para sí mismo, es traer mensajes del otro mundo a este mundo.



- ¿Qué nos podés contar de la astrología?

- Básica y sintéticamente: la astrología, es una herramienta que facilita conocernos para aceptarnos y respetarnos en nuestro proceso de crecimiento y evolución. En sí es el “estudio de los astros”. La astrología se encarga de relacionar la naturaleza interna y externa de las cosas. Toma como referencia los planetas de nuestro sistema solar y el mapa celestial que dibuja los 12 signos zodiacales. Intenta ayudar a entender la vida no solo desde lo observado, sino desde la visión oculta de las situaciones y tendencias personales. Busca realzar las cualidades del "programa" con el que está diseñado cada individuo.



- ¿Qué es la carta natal?

- Esta sería el “mapa zodiacal” con el que cada uno de nosotros nace. Es la herramienta que guía hacia una mayor comprensión de la personalidad, forma de ser, y así mejorar y potenciar los valores personales, comprender las relaciones, y explorar las áreas místicas del alma y de la mente. Ayuda a interpretar cuales son las energías que cada uno tiene y aprender a manejarlas para tener prosperidad y éxitos en la vida.



- Al respecto, ¿consideras que hay tabúes o conceptos equivocados en las personas actualmente?

- Todavía hay personas que no se animan, tienen ciertos prejuicios. Sin embargo, mucho menos que años atrás. En general, las personas están más abiertas, buscan evolucionar y vivir mejor, de eso precisamente se trata el Tarot.



- ¿Cuál es la realidad en Rafaela, hay prejuicios alrededor de estas herramientas?

- La realidad es que muchas personas son las que realizan consultas, considero que, no en todos los casos, pero el gran perjuicio, no solo acá en Rafaela, es “el qué dirán”. Por eso siempre priorizo la tranquilidad de quien me brinda su confianza, y garantizo que me manejo con total y absoluta reserva y discreción.



- ¿Qué buscan las personas cuando te visitan o te consultan?

- Por lo general una guiatura, ayuda. Como guía, nos lleva hacia lo más correcto para la vida de cada uno, ayuda a sanar, colabora en la evolución personal.



- Sos columnista en una radio, ¿Qué nos podés contar al respecto?

- Colaboro seguido en programas de Radio POP, a nivel nacional, muchas veces en el programa de Claudio María Domínguez, y cuando lo necesitan en Radio POP Rosario. Esto se debe gracias a el equipo de producción que me acompaña desde hace ya 3 años.



- ¿Cuál es tu vínculo con Claudio María Domínguez? ¿Dónde se conocieron?

- Nos conocimos el año pasado cuando comencé a realizar mis columnas en su programa, siempre coincidimos en forma digital, ya sea por reuniones a través de la plataforma zoom o vivos que realizamos juntos, en Instagram. Hace un mes estuvo en Rafaela y pudimos conocernos “en vivo y en directo”, fue una tarde en mi casa. Aprovecho para contarles que estén atentos que seguramente en poquito tiempo estará nuevamente por la ciudad.



- ¿Qué servicios brindás? ¿Das clases?

- Mis servicios son consultas de Tarot, asesoramiento astrológico personales y empresariales, carta natal, revolución solar, velomancia. Además, doy cursos de Tarot y cursos de astrología básica.



- ¿Qué nos depara este nuevo año?

- Estamos en un cambio de era que comenzó hace un año, y aún estamos en este proceso de transición. Es la era de Acuario, por lo tanto, se trata de una era de aire que nos obliga a salir de las estructuras, nos lleva a cambios, a acostumbrarnos a lo tecnológico, a lo diferente. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos porque todo cambió.

Como es arriba es abajo, el cielo está en lucha, los planetas muy movilizados, hay eclipses. Por lo tanto, nosotros aquí desde la tierra recibimos esa energía.





CONTACTO

Analía Esparza

Instagram: @analiaesparzatarot

Facebook: Analia Esparza – Asesoramiento Astrológico

Teléfono: 3492 332153