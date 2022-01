Chris Evert anunció que tiene cáncer de ovario

La estadounidense Chris Evert, exnúmero uno del tenis femenino, de 67 años, anunció que tiene cáncer de ovario y por ese motivo se someterá a un tratamiento con quimioterapia.

A través de sus redes sociales, la ex tenista norteamericana - quien actualmente se desempeña como comentarista para una cadena televisiva- comunicó la noticia y aclaró que el diagnóstico fue "detectado a tiempo".

"Quería compartir mi diagnóstico de cáncer de ovario en etapa 1 y la historia detrás de él como una forma de ayudar a los demás", señaló la que durante muchos años marcó el ritmo del circuito tenístico femenino junto a Martina Navratilova.

En ese sentido, Evert dijo sentirse "muy afortunada de que lo detectaron temprano" y agregó que espera "resultados positivos" de su plan de quimioterapia.

"Gracias a Chris McKendry por su amistad y por coescribir conmigo esta historia tan personal. Y gracias a todos ustedes por respetar mi necesidad de concentrarme en mi plan de salud y tratamiento. Me verán aparecer desde casa en ocasiones durante la cobertura de ESPN del Abierto de Australia", agregó.

A lo largo de su carrera Chris Evert logró 18 títulos de Grand Slam (2 Australia, 7 Roland Garros, 3 Wimbledon y 6 US Open), además de haber sido la primera tenista en alcanzar 1.000 victorias y fue también cinco veces número uno del mundo.