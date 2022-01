Omar Gouiric hará su muestra en Carlos Paz

POR VÍCTOR HUGO FUX



Cualquier historia merece ser contada desde el principio. Es una ley no escrita, pero que no escapa a la lógica y por lo tanto merece ser respetada.

Mi relación con Omar Gouiric, a quien no conozco personalmente, aunque es una deuda que en algún momento vamos a saldar, porque es nuestra intención, surgió a mediados de 2020, a partir de un contacto telefónico generado por un amigo en común, Néstor Amaya.

En ese momento, quien suscribe, había comenzado a trabajar en la elaboración del libro "300 Indy - Historia de una Epopeya", con la firme convicción de poder realizar su presentación en coincidencia con la fecha en la que se cumplirían los 50 años de aquella histórica e irrepetible competencia disputada en el autódromo "Ciudad de Rafaela" el 28 de febrero de 1971.

Solamente fue necesario un contacto para asumir el compromiso de diseñar la tapa de la publicación, que Omar realizaría sin ningún interés económico, porque, como él me confesó, sería un orgullo personal.

Gouiric se define como autodidacta, pero es reconocido en el ambiente del deporte motor por su enorme talento como artista plástico.

Cuando le envié la fotografía que ilustraría el libro, me adelantó: "la técnica que voy a emplear es la de pintura en acrílico". Originalmente, las figuras de Al Unser -ganador de aquella carrera- y Carlos Pairetti, resaltaban sobre un fondo rojo, que después pasó a ser celeste porque ese color se identifica con Atlético, la entidad organizadora de las 300 Indy.

El trabajo de Omar ya se había visto reflejado en otros libros, todos relacionados con su pasión por los "fierros", entre los que él quiso rescatar, para la exhibir en la muestra que estará concretando en Villa Carlos Paz, el dedicado a "Eduardo Copello - El Maestro", escrito por Eduardo Gesumaría -el entrañable "Sprinter"- y a la visita de los hombres y máquinas de Indianápolis a Rafaela.

La exposición de referencia, identificada como "Reseña del Automovilismo Deportivo Argentino", se dejará inaugurada el próximo jueves 20 de enero a partir de las 20:30 y permanecerá habilitada hasta el miércoles 2 de febrero en el Salón Rizzuto, ubicado en Avenida Cárcano 75 de Villa Carlos Paz, contando con el auspicio de la Municipalidad de esa ciudad turística, de la provincia de Córdoba.

Además de las tapas de los dos libros, Omar presentará varias maquetas, las que ya tuvo oportunidad de exponer anteriormente en la ciudad de Las Varillas y que por la particularidad de sus construcciones, fueron ampliamente elogiadas por quienes disfrutaron de esas piezas artesanales.

Desde este lugar, quiero renovar mi agradecimiento por el valioso aporte que realizó para jerarquizar "300 Indy - Historia de una Epopeya" y desearle el éxito que se merece en esta nueva muestra, que será una de las múltiples propuestas artística de la temporada de verano que ofrecerá a sus visitantes la pintoresca ciudad recostada sobre el lago San Roque, en el Valle de Punilla.