Las Comisiones Vecinales se renovarán el 20 de marzo

Como ocurre cada dos años, algunas Comisiones Directivas de las Vecinales que funcionan en los 41 barrios de la ciudad deberán someterse al juicio de los vecinos y, si bien todavía no se puede determinar el número de jurisdicciones en los que habrá elecciones, se estima que en alrededor de un tercio de ellas, de acuerdo a lo que viene sucediendo en los últimos años, habrá compulsa.

Cabe recordar que en las elecciones anteriores, llevadas a cabo el domingo 17 de marzo, en once barrios se eligieron nuevas autoridades al presentarse dos o más listas. Ellos fueron: el 2 de Abril, 9 de Julio, 17 de Octubre, Guillermo Lehmann, Ilolay, Luis Fasoli, Malvinas Argentinas, Güemes, Villa Dominga, Virgen del Rosario y Villa Podio. En los restantes barrios se proclamó una única lista por lo que no se realizaron comicios.

De acuerdo al art. 17 de la Ordenanza 3521 que le da marco legal a las asociaciones vecinales, “las Comisiones Vecinales serán dirigidas por una Comisión Directiva integrada por los siguientes miembros: un Presidente; un Vicepresidente; un Secretario; un Prosecretario; un Tesorero; un Protesorero; cinco Vocales Titulares; un Revisor de Cuentas Titular y otro suplente”.

Más adelante, (art. 21°) se establece que “los miembros de las Comisiones Directivas durarán dos años en sus funciones y la renovación se hará por lista completa pudiendo ser reelectos sin límite alguno” y en el artículo siguiente determina que “para ser candidato a miembro de una Comisión Directiva se requerirá: tener domicilio real en la jurisdicción del barrio con una antigüedad mínima de seis meses; ser mayor de 18 años al momento de la oficialización e la lista”.

En cuanto a los plazos del proceso electoral se indica (art. 43) que “cuarenta y cinco días antes del acto eleccionario cada Comisión Vecinal designará una Junta Electoral compuesta por tres miembros, la que se constituirá dentro de los tres días siguientes” y que “en caso que una Comisión Vecinal no designe una Junta Electoral, en el plazo previsto, el Departamento Ejecutivo deberá hacerlo y comunicará por nota la decisión a la CD, y mediante comunicado a los medios de difusión en un plazo de 72 horas”.



MUCHO INTERÉS EN

CONFORMAR LISTAS

Para conocer más detalles sobre las próximas elecciones en las Vecinales rafaelinas, LA OPINION dialogó con Vanesa Macagno, a cargo del área de Vecinales de la Municipalidad y adelantó que “esta semana se van a estar cursando las notas a todas las comisiones actuales, comunicando cuando se desarrollarán las elecciones. De acuerdo a lo fijado en la Ordenanza de vecinales es el tercer domingo del mes de marzo, que este año sería el día 20”. “El proceso tiene como primer plazo el 3 de febrero próximo, que es la fecha en la que la Comisiones vigentes deben presentar las Juntas Electorales. Más tarde, los interesados en participar de la elección deberán buscar la documentación en las Juntas y tendrán tiempo hasta el 18 de febrero para presentar las listas. Lo que sigue es que esas listas sean remitidas al área de Vecinales para que nosotros podamos fiscalizarlas y a partir de ahí conoceremos cuáles serán los barrios en los que habrá elecciones y en cuales habrá lista única de representación y tendrán proclamación directa”, amplió la funcionaria.

Asimismo, recordó que “las elecciones se realizan en los establecimientos educativos cercanos a la Vecinal y también se pueden llevar a cabo en la misma Vecinal en caso de no haber una escuela o bien en clubes sociales o en un domicilio particular según las circunstancias que se presenten. El acto se desarrolla desde las 8 de la mañana hasta las 14”.

Asimismo, Macagno indicó que “no se puede arriesgar un número aproximado de Vecinales que tendrán elecciones, eso lo sabremos después de las presentaciones de listas”, pero reveló: “sí puedo comentar que hemos notado mucho interés por parte de vecinos de distintos barrios que se acercaron al área Vecinales del Municipio, les dimos el asesoramiento requerido, y, lógicamente, los derivamos hacia las Juntas Electorales, como corresponde. De todas maneras, estas inquietudes de los vecinos no significa que después lleguen a buen puerto y terminen armando una lista. Pero, reitero, hemos observado mucho interés en conformar listas, de sectores que no están alineados con las conducciones actuales”.



PARA TENER EN CUENTA

Art. 44) El Departamento Ejecutivo, con el acuerdo del Concejo Municipal, designará un veedor para el acto eleccionario cuando concurriere más de una lista, designación que recaerá en funcionarios municipales, quienes tendrán la obligación de cumplir responsablemente esa función.

Según el art. 45 de la Ordenanza 3521, “las elecciones se efectuarán por el sistema de padrón abierto. Cada Junta Electoral registrará en un planilla confeccionada para tal fin a todos los votantes que reúnan los requisitos exigidos en el art. 42”, que señala: “los miembros de la CD serán elegidos por el voto directo y secreto de los vecinos mayores de 18 años de ambos sexos, argentinos, extranjeros, que posean domicilio real en la jurisdicción del barrio”

“La Junta Electoral (art. 46) recibirá las listas de candidatos, las que podrán ser presentadas hasta 30 días corridos antes de las elecciones, y podrá aceptarlas o rechazarlas en caso que no llenen los requisitos exigidos. Cuando un barrio (art. 49) presentare una sola lista de candidatos, y esta fuera aprobada por la JE, la misma quedará automáticamente elegida, no siendo necesario el acto eleccionario”.

En el caso que en un barrio no se presentara ninguna lista dentro del plazo establecido, el art. 57 manda que “el acto eleccionario se realizará dentro de los 90 días contados desde la fecha en que debió realizarse. En este caso, las listas deberán presentarlas hasta 30 días corridos antes de la nueva fecha del acto eleccionario. De persistir la ausencia de lista, el Departamento Ejecutivo, con acuerdo del Concejo Municipal, nombrará una Comisión Normalizadora integrada como mínimo por 3 vecinos y no más de 13, la que se desempeñará hasta completar el período fijado para las Comisiones Directivas”.

En tanto, las impugnaciones (art. 47) “se podrán realizar desde la fecha de la presentación de las listas hasta 20 días corridos antes del acto comicial. Las impugnación se hará ante la Junta Electoral, instancia que deberá expedirse en 72 horas, y la decisión podrá recurrirse ante el Concejo Municipal”.