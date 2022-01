Guzmán y su día de reuniones: con Cafiero y el staff técnico del FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el canciller Santiago Cafiero se reunieron para definir los detalles de la propuesta argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) que le será presentada al Gobierno de los Estados Unidos en busca de apoyo.

Cafiero se reunirá el martes con el secretario del Departamento de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en Washington. "No sabemos cuál es la posición de Estados Unidos porque nunca se le presentó formalmente la propuesta al board", señaló esta semana el presidente Alberto Fernández, al ser consultado sobre la falta de respaldo internacional a la posición argentina.

La semana pasada el Gobierno blanqueó las diferencias que mantiene con el organismo para lograr un acuerdo para la renegociación de US$ 45.000 millones otorgados a la administración de Mauricio Macri. Las diferencias en el sendero fiscal mantienen las posiciones distantes y son el foco de todas las discusiones.

Argentina quiere convencer a la comunidad internacional de que necesita plazo para poder crecer y así estar en condiciones de repagar el crédito obtenido. El Gobierno sostiene que el FMI es corresponsable de haber otorgado ese programa y en consecuencia reclama un trato más flexible.

La administración de Joe Biden no se pronunció públicamente sobre el conflicto, pero es innegable que no es ajeno a la falta de acuerdo con el FMI, siendo el principal accionista económico y uno de los miembros de mayor ascendencia política.

Según explicó Guzmán, el Gobierno argentino aspira a conseguir equilibrio fiscal recién en 2027, mientras que el FMI le reclamaría que ese camino se complete en 2024.

CON EL FMI

Martín Guzmán y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvieron este viernes una reunión con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la puesta en marcha durante la víspera del nuevo programa Precios Cuidados que busca fijar un ancla antiinflacionaria.

“La inflación es un problema para el funcionamiento del sistema económico y lo debemos resolver”, dijo Guzmán, tras lo cual remarcó que “el Gobierno nacional está trabajando para ello sobre la base de una estrategia integral” para atacar las causas estructurales.

Guzmán destacó que el programa Precios Cuidados “constituye un elemento importante para lo que es el proceso de atacar el fenómeno inflacionario en la Argentina”.

Además, el titular del Palacio de Hacienda hizo hincapié en la importancia de “tener políticas de precios-ingresos que garanticen que el salario real pueda ir aumentando al mismo tiempo que se tranquilizan las expectativas inflacionarias”.

En esta línea, el ministro sostuvo que “es muy importante atacar el tema de las expectativas en una sociedad que se acostumbró a vivir con inflación”.

“Con Roberto y con el FMI hoy hablábamos de la importancia de lo que fue este proceso”, agregó Guzmán. El funcionario remarcó que “el hecho de que se llegó a un acuerdo con más de 150 empresas sobre más de 1.300 productos le da más sustentabilidad a lo que se alcanzó, y que va a servir como un elemento más para anclar expectativas”.

Por su parte, el secretario Feletti afirmó que “la oportunidad de exponer frente al staff del Fondo este tipo de ancla o de estrategia antiinflacionaria de una canasta de 1.321 productos que esté regulada, que pueda ser revisada trimestralmente, constituye un avance importante en lo que es el conjunto de medidas que tiene que abarcar el combate a la inflación”.