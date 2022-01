Playas cálidas: Costa Atlántica Argentina

Por Ing. Hugo N. Bruno*

¡Monte Hermoso es el balneario más cálido de la costa atlántica argentina!

A tal afirmación la gente de Las Grutas responde que no, que su balneario es el más cálido.

A efectos de dirimir esta disputa vamos a analizar a cada uno de ellos, pero centrándonos en los aspectos marítimos y no desde el punto de vista turístico.

Para ello me he valido de mi experiencia personal y en datos que he obtenido de Internet.

Antes de analizar a estos balnearios clásicos debemos aclarar que hemos dejado de lado algunos, donde también sus aguas son cálidas. Tal es el caso de un sitio ignoto de la costa de Río Negro donde es muy difícil su acceso. También a los balnearios de Las Toninas, Lucila del Mar y Punta Rasa, que se dejan de lado pues sus aguas se encuentran influenciadas por el Río de la Plata.

Cuando nos referimos a “aguas cálidas “es bueno aclarar no se trata de las aguas del Caribe ni del Brasil. En todo nuestro litoral marítimo el agua es fría, de modo que “aguas cálidas” es solo un slogan piadoso para no mencionar la espinosa realidad. En realidad deberíamos decir “aguas meno frías”, pero el márquetin es el márquetin.

Otro aspecto a destacar es que en todo el litoral marítimo, los máximos y mínimos de temperatura se dan en febrero y agosto y no en enero y julio.

Esto es debido a la inercia térmica del mar.

MONTE HERMOSO

BUENOS AIRES

Monte Hermoso es conocido por tener una de las playas con aguas más templadas del litoral marítimo argentino, pues recibe la corriente marina de Brasil, lo cual hace que el mar sea un poco más cálido. Su temperatura es algo superior que la de los centros balnearios cercanos y mucho más que en el resto de los balnearios clásicos de la costa argentina.

La temperatura del agua, durante el verano, registra una variación que va desde los 22ºC hasta los 26ºC. Como anecdótico, y refrendando lo indicado, se cuenta que una residente se metió al mar munida de un termómetro digital y registró una temperatura de 25ºC. Al llegar a la orilla exclamó: “Tenemos la pileta climatizada más grande del mundo”.

La diferencia de temperatura respecto de Mar del Plata puede llegar a los 3ºC. En dicho balneario, en el verano, el rango de temperatura oscila entre los 19ºC y los 23ºC.

APOSTILLAS DE MONTE HERMOSO

Si se mira el mapa de las corrientes marinas, se observa que la corriente cálida del Brasil pasa bastante lejos de nuestras costas por lo que normalmente no las toca. Sin embargo parece ser que un brazo secundario se separa de la corriente y forma un caprichoso rulo antes de volver a integrarse al flujo principal.

La suerte de Monte Hermoso es que dicho rulo pasa cuasi tangente a su costa, como un regalo de la Naturaleza. Cuando hay fuertes tormentas que sacuden al poderoso Atlántico, llegan al balneario bolsones de agua “caliente” que suelen tener entre 27ºC y 28ºC de temperatura. Tuve la suerte de sentir su calidez, como una caricia para mi cuerpo.

Monte Hermoso posee más de 32 kilómetros de amplias playas, que tienen un suave declive hacia el mar. La profundidad a 100 metros de la costa solo aumenta unos 3 metros.

Por la ubicación geográfica del balneario, de este a oeste y mirando hacia el sur, es una playa donde el sol sale y se pone en el mar, característica que le permite a los amantes de la playa permanecer más tiempo sin el cono de sombra que se produce en los balnearios orientados de norte a sur.

Es por ello que su slogan es “Monte Hermoso, de sol a sol”.

Un aspecto negativo de esta playa, lo que resentía el turismo, era la presencia masiva de medusas, llamadas habitualmente “aguavivas”.

Sin embargo, a partir del año 2011, desaparecieron misteriosamente. No se sabe a ciencia cierta el motivo, por lo que las conjeturas al respecto son lo suficientemente descabelladas como para enumerarlas.

LAS GRUTAS

RÍO NEGRO

Antes que nada debemos recordar que el Golfo de San Matías tiene una geometría cuasi cuadrada. En su ángulo Noroeste penetra la Bahía de San Antonio que es la clave de este micro clima marítimo. En las costas de la bahía se encuentra situada la ciudad. La misma está enclavada al nivel de los acantilados, de unos 8 metros de altura, por sobre las playas. Estos protegen, relativamente, a la ciudad de los vientos.

La calidez y transparencia de las aguas de la Bahía de San Antonio y su zona de influencia, se deben a la combinación de factores oceanográficos y atmosféricos. Las altas temperaturas de verano y la escasez de precipitaciones pluviales, son factores que contribuyen mínimamente.

Las particularidades oceanográficas son el factor determinante de la relativa calidez de sus aguas. La gran amplitud de sus mareas en pleamar, superan entre 6 metros y 9 metros a la cota cero de bajamar. Esta diferencia de nivel determina que la totalidad de la superficie de la Bahía de San Antonio se inunde dos veces al día durante la pleamar, para quedar en seco también dos veces al día durante la bajamar. Durante los períodos de bajamar, la radiación solar calienta en forma notable las arenas, restingas, pozos y canales de la playa descubierta.

De esa manera, en cada ciclo, el agua va tomando algo de ese calor para producir un mini aumento de su temperatura. Esto, repetido durante los sucesivos ciclos, determina un aumento mensurable de la misma.

La alta temperatura ambiente en los meses de verano genera una mayor evaporación del agua que ingresa a la Bahía de San Antonio, lo que se traduce en una mayor acumulación de sales en la masa de agua. La manera en que circula la corriente fría del Golfo de San Matías, sumado a la mayor salinidad del agua templada, hacen que el intercambio de aguas entre Bahía y Golfo sea, estimativamente, de solo un 10% de sus respectivas masas. Gracias a esta combinación de factores, una misma masa de agua templada se recicla y circula repetidas veces en el sistema costero de la Bahía, manteniendo una temperatura de entre 20ºC y 24ºC en verano. Por lo tanto, las aguas templadas de las Grutas, no se deben a ninguna corriente cálida, sino a su particular micro clima marítimo.

APOSTILLAS DE LAS GRUTAS

La gran amplitud de sus mareas, de entre 6 y 9 metros de variación de cota, están entre las más altas del mundo. Esto motivó que se pensara en la instalación de una usina mareo motriz. Los estudios técnico/económicos mostraron que la misma no sería rentable, por lo que la obra no se materializó.

Para acceder a sus extensas y hermosas playas hay que bajar, escaleras mediante, por dichos acantilados. Para las personas mayores suele ser algo dificultoso la subida durante el regreso.

Las bajadas más antiguas y clásicas están identificadas por números, desde la uno hasta la siete, pero no se pudo seguir la numeración creciente puesto que la costa presenta una discontinuidad. Con el progreso del balneario se fueron generando bajadas nuevas, situadas desde la uno hacia el lado contrario. A la primera de ellas lo numeraron como la bajada cero. El problema es que a las siguientes le hubieran correspondidos números negativos. Como presuntamente no se animaron, para no sufrir el escarnio de los turistas, recurrieron a nombres originales y sofisticados como San Martín, Belgrano, Sarmiento, etc. ¿Qué tal si para estar a la moda se las hubiese bautizado con nombres de animales autóctonos de nuestra fauna?

CONCLUSIÓN

Las Grutas es un balneario pintoresco, original y muy bello.

Monte Hermoso tiene sus aguas más cálidas.

¿Empate?



* Hugo N. Bruno es Ingeniero, habiendo sido Profesor Consulto de la UTN. En la actualidad se dedica a escribir sobre temas de divulgación. El presente artículo forma parte del libro "PAYUN", editado en el año 2021.