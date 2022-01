Aumentó un 40% la venta de ventiladores

La ola de calor hizo que saltaran por las nubes las ventas de los ventiladores de todo tipo, desde pequeños, de pie, de techo. Hace muchos años que las cadenas de supermercados y de electrodomésticos no veían un aluvión de ventas en enero así. Se estima que comparado a enero de 2021, hubo una suba de ventas del 40% en todo el país, según publicó BAEnegocios.

Las ventajas de poder refrescarse con un ventilador frente a otras variables son muchas, desde el poco consumo de energía que impacta en la factura de luz. Un aire acondicionado consume 1.000 watts mientras que un ventilador oscila entre los 65 a 200 watts, a lo que hay que sumar el costo de instalación de un aire.

Gustavo Lara Bergese, gerente comercial de Liliana, el mayor productor de ventiladores del país explicó: "El mercado nacional promedia el 1,3 millones de ventiladores y estimamos que este año rondará 1,6 millones. Tuvimos un importante aumento en las ventas en el mes de octubre pasado y ahora con la ola de calor. Entre agosto de 2020 y febrero de 2021 fabricamos 9.500 unidades diarias en promedio, pero entre agosto de 2021 y febrero de 2022 alcanzamos las 12.000 unidades diarias.El impacto muestra el crecimiento en el consumo y los planes de inversión para poder abastecer la demanda". Desde la planta de Granadero Baigorria no sólo fabrican con marca Liliana, también producen con marca Electrolux, Top House, Next de Cencosud, Mijura de Nardo y Black & Decker, entre otras,

Las altas temperaturas que llegaron a 41,1 grados impactaron en las ventas. "Tuvimos un impacto muy positivo en las ventas por una demanda atípica, nadie esperaba semejante calor. En la zona de la costa, tuvimos una suba del 30% en las ventas de ventiladores. Estimamos que en todo el mercado el impacto en las ventas fue del 40% en todo el país", señaló a BAE Negocios, el gerente comercial.

LO NUEVO EN VENTILADORES

Sólo desde la planta santafesina producen 19 categorías distintas de ventiladores en 50 modelos. Este año lanzaron al mercado dos diseños propios que prometen revolucionar las ventas. "Presentamos Coolbreeze que es un ventilador que lanza gotas micronizadas de agua generando una sensación de frescura y haciendo bajar la sensación térmica del ambiente. Se conecta a la red de agua, viene en modelos de 20, 25 y 32 pulgadas de pie y de pared de 25 y 32. Los precios arrancan en los $13.999 y el más caro es de "21.999", explicó. El otro lanzamiento que busca despertar a una categoría que según dicen pocas veces apuesta al colorido diseño es Aircyclone. "Es un ventilador de diseño, de uso doméstico pero con potencia elevada de 200 watts no 90. Viene en cuatro colores: amarillo, rojo, verde esmeralda y blanco. Se puede usar en piso, pared o techo.Tuvo una aceptación espectacular y cuesta $17.599. La característica de todos nuestros ventiladores es que no giran de derecha a izquierda sino en 360 grados y son Repeler permiten colocar una tableta para espantar a los mosquitos", apuntó Lara Bergese. Los que buscan ventiladores de techo, tienen que disponer de entre $11.000 y $26.000.