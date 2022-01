La ola de calor extremo disparó la venta de aires y ventiladores

Las altas temperaturas no dan tregua en Rafaela, al igual que en gran parte de la República Argentina. Ante este panorama, son muchas las familias rafaelinas que buscan alternativas para sortear el agobio y hasta disfrutar el verano, como ser una pileta de loca. Y así como muchos sufren con esta ola de calor, otros estás muy felices y la disfrutan, sobre todo los grandes comercios céntricos con la venta, en particular, de aires acondicionados y ventiladores. Este calor extremo de más de 40ºC por día no hizo más que generar una especie de boom de venta de estos artefactos eléctricos. Años atrás era todo un lujo poder contar con aire acondicionado en las casas, pero como el clima ha cambiado en los últimos tiempos y los veranos son cada vez más cálidos, ya se ha transformado prácticamente en una necesidad tener un "aire" como para poder soportar estas jornadas agobiantes.

Según una recorrida que realizó este Diario, y ante consultas con los comerciantes de las distintas casas de electrodomésticos de la ciudad, manifestaron que durante esta semana las ventas de estos productos fueron realmente muy buenas e inéditas en relación a otras temporadas. Por ejemplo, desde Megatone manifestaron que "en lo que va de enero, las ventas de los aires acondicionados crecieron un 118%". Otro dato fuerte de la empresa es que "hasta este viernes se habían vendido 70 unidades más que en todo el 2021", lo que habla a las claras de que la compra de uno de estos aparatos como para poder disfrutar de un ambiente climatizado es una de las mejores inversiones que se pueden realizar, en estos tiempos de mucho calor, para poder mejorar la calidad de vida.

En tanto, en Novogar expresaron, muy amablemente, que "en esta semana crecieron bastante la venta de ventiladores y aires en comparación con diciembre. Si bien el mes pasado se vendían, en estos últimos días el aumento fue fuerte y muy importante. En estas primeras semanas de enero podemos decir que se han vendido un promedio de 5 aires acondicionados por día, y los ventiladores alrededor de 10". Mientras que la respuesta de Musimundo, sin brindar mayores precisiones, fue que "las ventas de estos equipos han crecido desde la segunda quincena de diciembre y se han incrementado en estos días con la ola de calor. Vino muchísima más gente de lo habitual, consultando, comprando, y no solamente aires, sino también ventiladores, heladeras y freezer". En tanto, el común denominador de los clientes encuestados por este medio, en cuanto al destino de estos dispositivos y de acuerdo a las necesidades de los compradores, eran más para las habitaciones que para los comedores o "salas de estar", ya que con tanto calor se hace prácticamente imposible poder dormir y/o descansar con tranquilidad y comodidad.

VALORES

Indudablemente que al ver tanta demanda de estos electrodomésticos y el hecho de poder disfrutar de un clima de confort en casa tiene sus costos, y lo más económico es lo que se va más rápido, ya que se aprovechan casi al máximo las distintas promociones y ofertas. Igualmente, los precios varían de acuerdo al lugar, a las marcas, a los tamaños y también a las ofertas que haya. En uno de los comercios, un aire de 3.000 frigorías, que es el más accesible, cuesta alrededor de 58.000 pesos. Y los ventiladores, dependiendo de las pulgadas, por ejemplo el de 20, que es el más solicitado en líneas generales, cuesta alrededor de 11.000 pesos, aunque hay otros de 5.000 para arriba. En tanto, en otra de las firmas, el precio del equipo de aire más vendido osciló en los 49.000 pesos, mientras que en otra de las empresas los valores rondaban entre los 57.000 y 60.000 pesos. En este sentido, no fueron pocos los ciudadanos que también han aprovechado este intenso calor para cambiar y renovar los equipos y ahorrar energía. En este marco, muchos se inclinaron por comprar los de bajo consumo, con un 30% menos de lo normal. Otro dato a tener en cuenta es que los comercios no hay sufrido la falta de stock, pero si desabastecimiento en algunos casos, con una demora de entrega de los productos de 48 horas como máximo.

FORMAS DE PAGO

De acuerdo a los datos recabados durante la recorrida, se pudo apreciar que se utiliza mucho el efectivo, en un pago, aprovechando el descuento de esta modalidad, aunque también hay muchos que lo adquieren en cuotas, ya que la mayoría de las ventas son todas en 12 cuotas, y algunos en 24, de acuerdo a los créditos de cada empresa, empezando a pagar recién en febrero. También hay otras opciones muy requeridas por los compradores como el Ahora 18 o el Ahora 12, que siguen vigentes, y que en alguna medida, han impulsado esta demanda.

CASI UN AIRE

EN CADA CASA

No caben dudas que a medida que van pasando los años, cada vez son más los aires acondicionados que hay en los hogares de Rafaela en base a los cambios climáticos. Según el Relevamiento Socioeconómico 2018 emitido por por Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) de la Municipalidad de Rafaela, analizando los elementos de climatización con mayor presencia en las viviendas de la ciudad, se destacó en aquel momento que el 79,4% de los hogares poseía equipos de aire acondicionado (incluye la categoría split y convencional). Ahora, luego de 4 años, y con veranos cada vez más insoportables, teniendo en cuenta el furor de ventas de estos equipos que se vienen ocasionado en estos últimos tiempos, podemos mencionar tranquilamente que de cada 10 hogares rafaelinos, al menos 9 hoy en día cuenta con al menos un aire acondicionado, más allá que más de la mitad como mínimo ya deben contar con 2 equipos en cada una de las viviendas.