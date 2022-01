Atlético, en su debut, jugará como visitante, con Belgrano de Córdoba

Respondiendo a lo oportunamente anunciado, se realizó ayer, en el predio de la AFA en Ezeiza, el sorteo de partidos del Torneo "Malvinas Argentinas" de la Primera Nacional, en el que competirá Atlético de Rafaela, debutando ante Belgrano, en la ciudad de Córdoba.

Respecto de la forma de disputa, los ganadores de cada zona jugarán una final por el primer ascenso, en tanto que el segundo se definirá mediante un torneo Reducido.

En el mismo, los equipos que finalicen en el segundo y tercer lugar de la tabla se clasificarán directo a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso. Del cuarto al décimo segundo van a enfrentarse previamente hasta alcanzar dicha instancia con una eliminación directa a partido único en la cancha del mejor ubicado. En cuanto a los descensos, no habrá sistema de promedios, por lo que los dos peores ubicados en la tabla serán los que pierdan la categoría.

Los 37 clubes que participarán se enfrentarán por el sistema de todos contra todos, quedando uno libre por fecha.

En cumplimiento de la primera fecha se disputarán los siguientes encuentros:

Deportivo Maipú de Mendoza vs. Independiente Rivadavia de Mendoza; Nueva Chicago vs. Ferro Carril Oeste; Almagro vs. Mitre de Santiago del Estero; Alvarado de Mar del Plata vs. Sacachispas; Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto de Córdoba; Deportivo Madryn vs. Agropecuario de Carlos Casares; Deportivo Morón vs. Tristán Suárez; Témperley vs. San Martín de Tucumán; Flandria vs. Defensores de Belgrano; Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Brown de Adrogué; Almirante Brown vs. Chacarita Juniors; Villa Dálmine vs. Brown de Puerto Madryn; Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela; Deportivo Riestra vs. Ramón Santamarina de Tandil; Güemes de Santiago del Estero vs. Estudiantes de Buenos Aires; All Boys vs. Atlanta; Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. San Martín de San Juan; San Telmo vs. Chaco For Ever de Resistencia. Libre: Quilmes.

LOS COTEJOS QUE

JUGARÁ ATLÉTICO

Todos los rivales que tendrá el equipo rafaelino en las veintiséis fechas son los que repasamos en el siguiente informe:

Primera: vs. Belgrano de Córdoba (V).

Segunda: vs. Villa Dálme (L).

Tercera: vs. Almirante Brown (V).

Cuarta: vs. Gimnasia de Jujuy (L).

Quinta: vs. Flandria (V).

Sexta: vs. Temperley (L).

Séptima: vs. Deportivo Morón (V).

Octava: vs. Deportivo Madryn (L).

Novena: vs. Estudiantes RC (V).

Décima: vs. Alvarado de Mar del Plata (L).

Décima primera: vs. Almagro (V).

Décima segunda: vs. Nueva Chicago (L).

Décima tercera: vs. Deportivo Maipú (V).

Décima cuarta: vs. Quilmes (L).

Décima quinta: vs. Independiente (V).

Décima sexta: vs. Ferro Carril Oeste (L).

Décima séptima: vs. Mitre (V).

Décima octava: vs. Sacachispas (L).

Décima novena: vs. Instituto (V).

Vigésima: vs. Agropecuario (L).

Vigésima primera: vs. Tristán Suárez (V).

Vigésima segunda: vs. San Martín de Tucumán (L).

Vigésima tercera: vs. Defensores de Belgrano (V).

Vigésima cuarta: vs. Brown de Adrogué (L).

Vigésima quinta: vs. Chacarita Juniors (V).

Vigésima sexta: vs. Brown de Puerto Madryn (L).

Vigésima séptima: Libre.

Vigésima octava: vs. Ramón Santamarina (V).

Vigésima novena: vs. Estudiantes BA (L).

Trigésima: vs. Atlanta (V).

Trigésima primera: vs. San Martín de San Juan (L).

Trigésima segunda: vs. Chaco For Ever (V).

Trigésima tercera: vs. San Telmo (L).

Trigésima cuarta: vs. Gimnasia de Mendoza (V).

Trigésima quinta: vs. All Boys (L).

Trigésima sexta: vs. Güemes (V).

Trigésima séptima: vs. Deportivo Riestra (L).