Fernández celebró que en diciembre hubo menos inflación que en igual mes de 2020

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que para "ponerle fin al problema de la inflación" se necesita de todos, al destacar que no es una cuestión que pueda resolver el Gobierno "a los golpes en los comercios". "Celebro que todos hayan entendido que necesitamos ponerle fin al problema de la inflación, y que para eso necesitamos de todos.

No es un problema que podamos resolverlo nosotros a los golpes en los comercios, ni es un problema que lo puedan resolver ustedes si no nos ponemos todos medianamente de acuerdo", resaltó Fernández.

Al encabezar desde la Residencia de Olivos la nueva etapa del programa +Precios Cuidados, que contempla una canasta de 1.321 productos de consumo masivo con precios acordados hasta el próximo 7 de abril, puntualizó: "Hemos dado un paso importantísimo, que además es muy importante para nuestro diseño económico futuro". .

A horas de que se conociera que la inflación de diciembre fue del 3,8% y acumuló 50,9% durante 2021, Alberto Fernández destacó que en la Argentina la inflación "no tiene una sola causa" sino que implica "aspectos que van desde lo psicológico hasta lo monetario".

"Así como estamos preocupados por la cuestión fiscal, y tratamos de ir ordenando las cuentas públicas sin que esto signifique una merma de derechos y que el pueblo sufra lo que no debe sufrir, del mismo modo nos preocupa que la inflación no crezca y se consuma el ingreso de los que viven de un sueldo", subrayó el Presidente.

En ese punto, Alberto Fernández reiteró que "la inflación en la Argentina no es el resultado de la emisión monetaria sino el resultado de muchas cosas".

"Cuando la inflación aparece, nadie sufre más que el vive de un sueldo, porque el sueldo no puede correr detrás de la inflación permanentemente. En algún momento se ve superado y rinde menos", reflexionó.

Asimismo, el mandatario puntualizó: "Ya tuvimos un mes de diciembre con una inflación más baja que el diciembre del año anterior. Esperemos que esta senda descendiente de la inflación se sostenga, y eso depende de todos y de todas".

"Basta de pelearnos, ya nos peleamos mucho tiempo, basta de discutir. Está claro que tenemos intereses distintos, pero en algún punto los intereses tienen que ser concurrentes. En algún momento tenemos que ganar todos, los que producen, los que trabajan, los que producen los alimentos y los que los consumen", sentenció.

En otro tramo de su discurso, agradeció a los empresarios por el acompañamiento ante el pedido del Gobierno de que regulen el uso de energía en la producción para evitar un nuevo apagón, producto de la alta demanda energética.

"Tenemos una ola de calor que no se repetía hacía no sé cuántos años. Tuvimos que pedirle a muchos empresarios que por favor hoy moderen la producción porque preferíamos que los hogares no sufran, aunque paremos un poquito a la producción. Y nos acompañaron", ponderó Fernández.

A su turno, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, indicó que el objetivo es que Precios Cuidados "funcione como un ancla antiinflacionaria".

"Esta es una herramienta más. Agradezco a todo el sector empresarial con el que estuvimos trabajando. Esta vez es un programa acordado, que no fue sin tensiones pero que se pudo llegar a un gran acuerdo con la vigencia de un año", agregó.

Según indicó Presidencia, en 2022 el programa duplica la cantidad de productos acordados e incluye una amplia variedad de artículos de almacén, limpieza, perfumería, librería, cuidado e higiene personal, para bebés, para mascotas, frescos, como lácteos, fiambres, pastas, tapas de empanadas y de tartas, congelados y bebidas, entre otros.

"Son elementos elaborados por más de 120 empresas y que podrán adquirirse en supermercados mayoristas y minoristas de todo el país. En esta oportunidad, el programa se extenderá por un año, con renovaciones trimestrales y correcciones mensuales", detalló el Ejecutivo nacional.

El Presidente estuvo acompañado por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, además del secretario de Comercio Interior y la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME, Laura Tuero. (NA)