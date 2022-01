Rafaela registró 418 nuevos contagios y un fallecimiento

A medida que van transcurriendo los días, Rafaela continúa registrando cifras altísimas de nuevos contagios de coronavirus. Este jueves, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó otros 418 casos en nuestra ciudad para un total de 20.789 desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, de los cuáles 4.258 se encuentran activos y 9.990 son los vecinos que están llevando a cabo el aislamiento obligatorio en sus respectivos domicilios. En tanto, los recuperados ya son 16.206, mientras que el dato negativo de la jornada tiene que ver con el fallecimiento de una mujer de 83 años oriunda de nuestra ciudad, con lo cuál ahora son 325 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad. En relación a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", las autoridades sanitarias locales informaron que continúan internados, pese a los números altos de positivos de los últimos días, 8 pacientes Covid-19 positivos, 4 en UTI (20% de ocupación) y otros 4 en sala general. Hay que recordar que esta baja de internados tiene una explicación, y que tiene que ver con que más del 80% de la población de Rafaela ya ha completado el esquema de vacunación contra el Covid-19.

Mientras tanto, por tercer día consecutivo, el Ministerio de Salud confirmó más de 10 mil casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe (10.604), para un acumulado de 576.552. Además, se reportaron otras 3 muertes en el territorio santafesino (los otros 2 se notificaron en Sauce Viejo y Rosario), que suma 8.672 víctimas fatales. Rosario registró 3.547 positivos -el más alto en la pandemia-, mientras que la ciudad de Santa Fe anunció 1.633. Además, Santo Tomé sumó 310 casos, Esperanza 184, Ceres 56, Laguna Paiva 43, Suardi 30, Recreo y Monte Vera 29, Humboldt 28, San Guillermo y Sastre 26, Santo Domingo 24, El Trébol 22, San Cristóbal 18 y Franck 14, entre las localidades más afectadas. En tanto, en el resto de las poblaciones del departamento Castellanos, se notificaron 45 positivos en Frontera, 38 en San Vicente, 11 en Humberto y 10 en Josefina, entre las más complicadas.

En la provincia hay 62.040 pacientes activos, 484.326 son los recuperadas, lo que implica una tasa de recuperación de 91 por ciento y hasta el momento fueron aplicadas 6.698.942 vacunas de las 6.698.942 dosis que recibió Santa Fe.

BAJARON LOS

HISOPADOS DIARIOS

En tanto, desde que el martes cambiaron los protocolos (ahora solamente se hisopan a los adultos mayores de 60 años y a las personas con comorbilidades y ya no deben hacerlo los asintomáticos y personas con dos o más síntomas y contactos estrechos) han disminuido notoriamente la cantidad de hisopados diarios que se están llevando a cabo en la carpa que está situada en frente del hospital local. En este sentido, los responsables de controlar esta tarea le comentaron a este Diario que se están realizando entre 350 y 400 test por día -aquellos que hayan sacado turno-. Cabe consignar que en la primera semana de enero se realizaban alrededor de 1.000 hisopados diarios, conA partir de este jueves 13 de enero, el personal de salud dispuesto para realizar hisopados atenderá solo a personas que hayan obtenido turno en la página web oficial del Gobierno de la Provincia http://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/frontend.php/portada/index. En ese marco, quienes hayan solicitado y confirmado turno para hisopados en la citada página deberán presentarse, de acuerdo al día y horario informado por el sistema, en la Unidad de Testeo Territorial COVID Rafaela, ubicada en la sede del Club Estudiantes, Rosario 750, frente a la Plaza 9 de Julio. Vale remarcar que la atención se realizará respetando los turnos otorgados por la página. La disposición se orienta al cuidado de la salud del personal y de quienes asistirán al hisopado, especialmente, considerando las altas temperaturas que rigen en esta zona del país. lo cuál, y bajo esta nueva modalidad, las muestras bajaron a menos de la mitad en las últimas jornadas. De todos modos, las autoridades continúan pidiendo paciencia a los ciudadanos que se acercan a la carpa para ser atendidos y también cordialidad con los hisopadores y/o enfermeros que están realizando este arduo trabajo en medio de estas altas temperaturas. Cabe señalar que la carpa de hisopados funciona de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 hs y los sábados y domingos de 7:00 a 12:00 horas.

Hay que recordar que a partir de este jueves 13 de enero, el personal de salud dispuesto para realizar hisopados atenderá solo a personas que hayan obtenido turno en la página web oficial del Gobierno de la Provincia http://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/frontend.php/portada/index. En ese marco, quienes hayan solicitado y confirmado turno para hisopados en la citada página deberán presentarse, de acuerdo al día y horario informado por el sistema, en la Unidad de Testeo Territorial COVID Rafaela, ubicada en la sede del Club Estudiantes, Rosario 750, frente a la Plaza 9 de Julio. Vale remarcar que la atención se realizará respetando los turnos otorgados por la página. La disposición se orienta al cuidado de la salud del personal y de quienes asistirán al hisopado, especialmente, considerando las altas temperaturas que rigen en esta zona del país.

15 NIÑOS INTERNADOS

EN SANTA FE

Tras el fallecimiento de un nene de un año por coronavirus, que estaba internado en el hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe, el director del nosocomio Osvaldo González Carrillo dio presiones de la situación actual por LT10. Carrillo precisó que en este momento son 15 los niños y niñas con covid positivo que se encuentran internados. Doce de ellos son menores de 3 años. "La mayoría de los chicos está en sala general. Ahora tenemos en Neo dos bebés sospechosos de covid, de los cuales estamos esperando los resultados", indicó. En cuanto al nene que falleció este miércoles por coronavirus, el médico comentó que el cuadro fue progresando y tuvo una falla multiorgánica. En cuanto a la variante, indicó que solicitaron una secuenciación al Malbrán para ver de cuál se trata pero aún no están los resultados. No tenía comorbilidades aunque había sido prematuro. Carrillo además informó que se trata del primer fallecido de Neo en la tercera ola. En tanto, remarcó que los menores de 3 años no son vacunados y la única protección que tienen es la vacuna de los padres mediante la cual pueden evitar contagios intrafamiliares.