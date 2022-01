Malestar en la Casa Rosada por las vacaciones de Ferraresi y Volnovich

BUENOS AIRES, 13 (NA). - En momentos en que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, se encuentran vacacionando en el Caribe mexicano y Cuba, desde la Casa Rosada consideran que "lo lógico" era que los funcionarios prioricen los destinos turísticos en la Argentina.

Así lo indicaron a NA altas fuentes de la Casa de Gobierno, aunque aclararon que el viaje de Ferraresi a Cuba fue realizado luego de charlar la situación con el jefe de Estado.

"Vino a consultar qué debía hacer. Los pasajes los había comprado hace dos años y si no los usaba los perdía", puntualizaron fuentes con acceso al despacho presidencial.

Respecto del viaje de Volnovich, las mismas fuentes reconocieron que la noticia "no le cayó muy bien" al jefe de Estado, ya que no estaba al tanto de la decisión de la funcionaria nacional.

No obstante, aclararon que el episodio no supondrá ninguna consecuencia para la titular del PAMI, a la que calificaron como una funcionaria "con gran capacidad" para desempeñar su función.