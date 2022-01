Proyecto sobre Bienes Personales

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Diputados nacionales de Juntos por el Cambio encabezados por el macrista Luciano Laspina y acompañados por el liberal José Luis Espert presentaron ayer un proyecto de ley para reformar el impuesto sobre los Bienes Personales, tributo que recibió cambios en diciembre pasado a raíz de la iniciativa impulsada por el Frente de Todos.

El proyecto opositor busca llevar el mínimo no imponible de Bienes Personales a 10 millones de pesos, y con ese cambio, según explican los autores "se logrará beneficiar especialmente a la clase media baja".

La ley vigente, votada en diciembre pasado, ya había llevado el mínimo no imponible de 2 a 6 millones de pesos.

La propuesta de Juntos por el Cambio propone además elevar el mínimo no imponible para casa-habitación a 60 millones de pesos, "en la medida en que esta cifra refleja con mayor sentido de realidad el costo de las propiedades para vivienda en Argentina".

La ley aprobada por el oficialismo llevó el mínimo no imponible para casa-habitación a 30 millones de pesos, por lo que la oposición plantea ahora duplicar esa cifra.

La iniciativa cuenta con las firmas (además de Laspina y Espert) de Cristian Ritondo, Martín Tetaz, Rogelio Frigerio, Gerardo Milman, Facundo Manes y Ricardo López Murphy.

En sus fundamentos, se apunta a "disminuir la presión tributaria sobre el patrimonio de los contribuyentes, que no es más que el reflejo del ahorro de ingresos que ya han pagado por Impuesto a las Ganancias, por lo que tiene efectos económicos negativos que se deberían eliminar en el corto plazo".