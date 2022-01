El mal de la depresión Editorial 13 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...

La problemática de la salud mental no es nueva, siempre existió, pero quizás nunca tan en primer plano como en la actualidad. Y sí, la pandemia de Covid se llevó por delante la normalidad en la que vivíamos hasta marzo de 2020. Así agravó los cuadros clínicos ligados a nuestra mente y emociones. En este marco, cada 13 de enero se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a casi 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad frecuente pues se estima que afecta a un 3,8% de la población global, incluidos un 5% de los adultos y un 5,7% de los adultos de más de 60 años. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente y de intensidad moderada a grave. Puede causar gran sufrimiento a la persona afectada y alterar sus actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos, advierte la OMS, puede llevar al suicidio que es, por caso, la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.

La Psicóloga clínica y Psicoterapeuta Cognitivo Conductual (M.N. 65.390), Melisa Mirabet explicó que cuando se habla de depresión, se hace referencia a un cuadro psicopatológico que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido que hace que quien lo padezca tenga poca energía, falta de concentración, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa e incluso baja autoestima.

Desde la OMS, subrayan que la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas, como desempleo, luto y eventos traumáticos, tienen más probabilidades de sufrir depresión. A su vez, esta enfermedad puede generar más estrés y disfunción, y empeorar la situación vital de la persona afectada y, por consiguiente, la propia depresión.

Mirabet resalta la necesidad de visibilizar la importancia de cuidar la salud mental de la población ya que la situación mundial por la pandemia ha llevado a un mayor reporte de consultas por ansiedad y depresión. El miedo, la frustración y la tristeza han sido emociones que probablemente todas las personas han sentido, sin embargo los casos diagnosticados de trastornos depresivos se han ido incrementando por todos los cambios que este contexto conlleva. Así como el último tiempo el foco se ha puesto en cuidar la salud física para no contraer Covid, a dos años de esta pandemia, priorizar el cuidado de la salud mental tiene que ser prioridad, sugiere la profesional argentina.

Es cierto que cuando nos golpeamos y nos duele una parte de nuestro cuerpo, o sentimos un dolor de estómago o sospechamos de una dolencia cardiovascular, acudimos al médico casi naturalmente. Sin embargo, nos cuesta identificar un problema de salud mental y mucho más sacar turno con un médico especialista. Quizás, más acostumbrados a observar los defectos en los demás y pasar por alto los propios, llevamos a una persona para que la atienda un psicólogo o un psiquiatra. Pero nos cuesta asumir qué a veces necesitamos ayuda, nos autoengañamos con que somos lo suficientemente fuertes como para enfrentar el problema y seguimos adelante.

En cualquier caso, se requiere atención médica especializada para su oportuno diagnóstico y tratamiento. No se trata de un simple decaimiento en el estado de ánimo o emocional, ya que puede conllevar al surgimiento de otras enfermedades como estrés, fobias, ansiedad o trastornos obsesivos. Lo que no debe hacerse nunca frente a alguien que presenta síntomas es naturalizarlo.





















