Perotti, en el último puesto del ránking de gobernadores Locales 13 de enero de 2022

Desde 2020, CB Consultora Opinión Pública elabora el ranking de imagen de gobernadores con el objetivo de evaluar qué piensan los argentinos de sus líderes políticos y máximas autoridades de las provincias en las que viven. Desde hace meses, el mandatario santafesino Omar Perotti se encuentra entre los que tienen peor imagen pero la novedad es que la lista recién divulgada quedó en el último lugar. En base a un sondeo de entre 600 y 1.020 casos por provincia, en esta oportunidad el ex intendente de Rafaela y ahora gobernador de Santa Fe tiene 55 por ciento de imagen negativa y 42,1 positiva, según refleja un artículo de Clarín a partir del reporte de CB Consultora.

"Los datos, que adelanta este martes Clarín, se basan en una encuesta que hizo la firma que dirige el analista Cristian Buttié el 6 y el 7 de este mes. Incluyó entre 600 y 1.020 casos por distrito y los resultados se presentan con +/- 3,8% de margen de error", detalla la nota en lo que respecta a los aspectos metodológicos.

Lo que sigue son los tramos centrales del artículo autoría de Eduardo Paladini en Clarín:

Si la intención de Gerardo Morales era agitar públicamente la interna de Juntos por el Cambio para hacerse más conocido en su carrera al 2023, el jujeño al menos consiguió impacto en su pago chico: en enero, lideró por primera vez el ranking de gobernadores que hace CB Consultora Opinión Pública desde principios del 2020. El también presidente del Comité Nacional de la UCR fue el que consiguió mejor imagen en su provincia.

Morales ya venía en ascenso, después de haberse ubicado durante varios meses entre el medio y el fondo de la tabla. En diciembre 2021, había terminado segundo, debajo del peronista sanjuanino Sergio Uñac. Ahora invirtieron posiciones: Morales 1° con 72,4% de positiva y Uñac 2° con 70,3%.

El gobernador de Jujuy fue muy cuestionado en los últimos días por el macrismo y también por sus correligionarios. En medio de los tironeos cuando se negociaba una reunión con el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán para ver cómo avanzaba el acuerdo con el FMI, Morales declaró públicamente que los dirigentes de Cambiemos debían asistir al encuentro o al menos mandar enviados, ya que "la deuda la contrajimos nosotros", en referencia a la gestión de Mauricio Macri.

Estos dichos generaron un fuerte cimbronazo interno, porque coincidían con el relato que el Frente de Todos busca darle al problema de la deuda externa. El que más distanciado quedó fue el porteño Horacio Rodríguez Larreta, que decidió no mandar ni siquiera a un representante a ese encuentro de la semana pasada. Morales y los otros dos gobernadores radicales sí lo hicieron, y el jujeño siguió -y sigue- negociando con el Presidente una reunión para la semana que viene. Para limar asperezas, Morales y Larreta se mostraron juntos este lunes.



LOS 12 GOBERNADORES

CON MEJOR IMAGEN

La valoración de los gobernadores en sus provincias suele ser (mucho) más alta que la de los dirigentes nacionales en esos distritos. Por eso, entre los 12 mandatarios mejor ponderados, todos terminan con más de 60 puntos de imagen positiva.

Debajo de Morales y Uñac, y en una parte del cuadro que CB califica como "sobresaliente", se ubican: el misionero Oscar Herrera Ahuad (del Frente Renovador de la Concordia, con 69,8% de positiva), el pampeano Sergio Ziliotto (peronista del Frente de Todos, + 69,5%), el correntino Gustavo Valdés (radical de Juntos por el Cambio, + 68,3%), el cordobés Juan Schiaretti (peronista no K, + 67,2%), el mendocino Rodolfo Suarez (radical de Juntos por el Cambio, + 67%), el porteño Horacio Rodríguez Larreta (macrista de Juntos por el Cambio, + 66,1%) y el puntano Alberto Rodríguez Saá (peronista independiente, + 64,3%).

Un escalón más abajo, en la zona de imagen "alta" del ranking, completan el tucumano Osvaldo Jaldo (peronista del Frente de Todos, reemplazo del jefe de Gabinete Juan Manzur, con + 63,9%), el entrerriano Gustavo Bordet (peronista del Frente de Todos, + 63,6%) y el santiagueño Gerardo Zamora (radical del Frente de Todos, + 61,2%).



LOS 12 GOBERNADORES

CON PEOR IMAGEN

Un parámetro que muestra cómo los mandatarios son en general bien vistos en sus distritos, o al menos mejor que sus colegas nacionales, es que el mejor de los peores, el chaqueño Jorge Capitanich, también tiene más de 60 puntos de valoración a favor: en enero terminó con + 60,2%.

Otro indicio de estos fenómenos locales es que, además de Capitanich, otros seis gobernadores de esta parte del ranking tienen diferencial positivo de imagen; es decir, suman más ponderación positiva que negativa. Así quedan el neuquino Omar Gutiérrez (del MPN, + 59,8%), el catamarqueño Raúl Jalil (peronista del FdT, + 55,2%), el formoseño Gildo Insfrán (peronista del FdT, + 53,3%), el salteño Gustavo Sáenz (peronista cercano a Sergio Massa, + 53,1%), la rionegrina Arabela Carreras (de Juntos Somos Río Negro, + 52,5%) y el fueguino Gustavo Melella (radical del FdT, + 48,8%).

Mientras que los cinco más relegados, ya con balance de imagen en contra, son todos peronistas oficialistas: el chubutense Mariano Arcioni (otro gobernador cercano a Massa, + 46,1%), el bonaerense Axel Kicillof (+ 45,6%), el riojano Ricardo Quintela (+ 43,2%), la santacruceña Alicia Kirchner (+ 42,3%) y el santafesino Omar Perotti (+ 42,1%).





Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

