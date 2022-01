“Tendremos que aprender a convivir con este virus” Locales 13 de enero de 2022 Redacción Por Así lo expresó la infectóloga local, Dolores Serra, en virtud de esta idea que sostiene la comunidad científica sobre que el Covid será un virus respiratorio endémico, como lo es la gripe estacional.



Según una creciente cantidad de científicos de diferentes lugares del mundo, el coronavirus seguirá existiendo porque la vacunación no lo eliminará por completo y probablemente, como se observa en la actualidad, el virus evolucionará para seguir contagiando aunque de forma más leve y "sin matar al huésped”.

La médica infectóloga de Rafaela, Dolores Serra, explicó que “básicamente lo que se está viendo de acuerdo a diversos estudios y por la rápida diseminación que tiene este virus, la gran tasa de mutaciones (como por ejemplo lo que está pasando con la variante Ómicron que es muy contagiosa), es que se está por instalar al Covid como endemia. Esto significa, que cuando un virus o una infección se instala en determinado lugar y se mantiene sostenidamente en altos valores, con mucha tasa de contagios y sin poder ponerle fin, se transforma en endémico”.

“La epidemia es cuando empieza y termina, esto que estamos viendo con el Covid no, por eso se está pensando en definir a esto como endemia, ya que se instala y no dejan de aparecer casos, no tiene distinción de personas, es decir, ya no afecta a un grupo de la población determinado, sino que cualquier persona está expuesta; inclusive vimos como quienes están vacunados también se contagian, por supuesto que de manera leve”, señaló la profesional.

A medida que la pandemia fue atravesando distintas etapas, la comunidad científica fue tomando diferentes determinaciones en función de la situación sanitaria y de las exigencias que se fueron planteando dentro del sistema de salud.

La Dra. Serra indicó que muchas de las decisiones adoptadas tienen que ver con la altísima demanda de hisopados que se realizaron en las últimas semanas, con un alto porcentaje de positividad que llevó a determinar que el contacto estrecho ya es considerado positivo sin necesidad de tener el hisopado. “Vamos a tener que aprender a convivir con este virus, de eso se trata la endemia. La variante Ómicron que es muy contagiosa, la Delta y las muchas que van a venir, con lo cual ya se habla de la endemicidad de esta enfermedad, de esta infección. Creemos que no va a haber un corte, al menos en los próximos años. Eso se está evaluando en estos días”, destacó.



UNA ENFERMEDAD ENDÉMICA

Las enfermedades endémicas son definidas así porque persisten de una forma continuada o episódica en una zona determinada. La malaria, el Chagas o el dengue son ejemplos de endemias en zonas muy específicas del planeta.

Con lo cual, una epidemia causa una enfermedad generalizada en una región. Una pandemia afecta a varios países o continentes. Una enfermedad se vuelve endémica cuando es controlable -definida, por ejemplo, como que no genera una ´saturación indebida en los hospitales u otros recursos de atención médica- pero es poco probable que se elimine debido a las propiedades inherentes del patógeno.





