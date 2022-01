La Provincia detalló los nuevos criterios sanitarios a entidades de la producción Locales 13 de enero de 2022 Redacción Por El objetivo es preservar los servicios esenciales y la actividad económica.

El gobierno provincial, a través de sus ministerios de Producción, Ciencia y Tecnología, de Salud y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mantuvo ayer un encuentro virtual con más de 75 entidades representativas de todo el arco productivo santafesino con el objetivo de dar a conocer las modificaciones en los criterios sanitarios que comenzarán a regir en las próximas horas respecto de la indicación de aislamiento para casos sospechosos de Covid-19. Se espera que los nuevos criterios impacten positivamente sobre el presentismo en el ámbito laboral, muy afectado a partir del explosivo aumento de contagios que se registra en el país desde la segunda mitad de diciembre pasado.

En ese marco, la ministra de Salud, Sonia Martorano, afirmó que “se trata de acompañar esta nueva etapa de la pandemia con una mirada sanitaria, pero también productiva”, porque “es necesario cuidar la salud de las personas y al mismo tiempo preservar las fuentes de trabajo y las actividades económicas en el marco de la normativa establecida y acordada con todos los sectores productivos.”

Martorano presentó estadísticas que respaldan las revisiones en las medidas sanitarias acordadas en el encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) con los referentes sanitarios de todo el país: “En función de los avances en los operativos de vacunación, hemos redefinido los escenarios en los cuales se aconseja el aislamiento de contactos estrechos ante un caso de Covid positivo. Estamos viendo que los contagios no se producen en el ámbito laboral, sino en el social.”

Por su parte, el titular de la cartera de la producción, Daniel Costamagna, afirmó: “Estamos atravesando un momento complejo, pero hemos sorteado otros tan difíciles como éste y esto nos ha permitido dar cuenta de un gran desempeño de la producción de la provincia. Todo el trabajo realizado durante la pandemia nos ha puesto a la vanguardia a nivel nacional en cuanto al crecimiento industrial, generación de empleo formal e incremento de las exportaciones. Es justo reconocer el gran esfuerzo que están haciendo los empresarios, las instituciones, los trabajadores, los productores, todos los que dan soporte a estos logros”.

“Desde el Gobierno Provincial seguiremos trabajando para estar a la altura, acompañando y contribuyendo para que este gran presente de la producción santafesina pueda continuar por el mismo rumbo durante el 2022. Tenemos las mejores expectativas y todas las energías puestas puestas en ello”, agregó el mandatario.

Finalmente, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, puntualizó que “es esencial repasar los protocolos y recomendaciones formulados oportunamente para cada sector de actividad económica, ya que junto con la vacunación y el testeo constituyen los pilares de la protección de las personas así como de sus fuentes de trabajo.”

Al encuentro fueron convocados representantes de entidades agropecuarias, cámaras frigoríficas, bolsas de comercio, asociaciones de pymes, cámaras de comercio exterior, instituciones del comercio mayorista y minorista, hoteleros y gastronómicos, oficinas municipales de defensa del consumidor, entidades del transporte y la industria, centros económicos, polos tecnológicos, parques industriales, agencias e instituciones para el desarrollo, entes portuarios, entre otras asociaciones.



NUEVOS CRITERIOS

Se indica hisopado obligatorio para:

• Personas que presenten criterios clínicos de internación.

• Personas con factores de riesgo (edad ≥60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso, obesidad).

• Personas gestantes.

• Trabajadores y trabajadoras de la salud.

• Personal esencial.

En tanto, no deben realizarse hisopado:

• Personas asintomáticas.

• Personas con dos o más síntomas con contacto estrecho identificado (se consideran positivos por nexo).

• Personas que hayan tenido Covid en los últimos 90 días y hayan sido contacto estrecho de un caso positivo.

Se indica aislamiento obligatorio para los casos confirmados:

• Con esquema de vacunación incompleto o No vacunados.

• Con 2 dosis de vacuna con menos de 5 meses o con dosis de refuerzo aplicada hace 14 días o más.

No se recomienda aislamiento para los contactos estrechos asintomáticos:

• Con 2 dosis de vacuna con menos de 5 meses desde la última dosis, o

• Con dosis de refuerzo aplicada hace 14 días o más, o

• Que hayan tenido Covid en los últimos 90 días

Finalmente, desde el Ministerio de Salud se indicó que el alta médica puede ser realizada por cualquier profesional médico.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

