David Gaggi, el rafaelino que llegó a "Stravaganza" Información General 13 de enero de 2022 Redacción Por Tras un golpe del destino, el talentoso bailarín audicionó para la obra de Flavio Mendoza y actualmente se encuentra haciendo temporada en Villa Carlos Paz con el artista.



Por Inés Platini



El joven rafaelino David Gaggi se encontraba estudiando Ingeniería Industrial cuando vio una clase de baile en las redes sociales de la academia Tropicana y decidió que quería dedicarse a la danza. Aquel video de Facebook se cruzó en su camino sin anunciarse y cambió el rumbo de su vida rotundamente.

"En el video había un grupo de chicos y chicas bailando reggaetón y eso me generó la necesidad de estar arriba del escenario", comenzó relatando el bailarín. "Entonces dije 'ya fue, voy y me anoto'. Fui a Tropicana, con mucho miedo porque realmente sabía que no podía ni siquiera bailar un Vals. Llego muy asustado a la clase, pero para mi suerte el grupo era increíble, nadie me quedó mirando, al contrario, todo el mundo me apoyaba", continuó.

Allí, a sus 17 años comenzó a tomar clases de reggaetón como hobby hasta que un día notó que era una actividad que quería ejercer como profesión. "Me di cuenta de que la Ingeniería Industrial no me cerraba y empecé a darle más bolilla a la parte de la danza, que era lo que yo sentía que me llenaba, que me daba felicidad. Así que empecé a tomar cursos y seminarios en otras ciudades como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires", manifestó.

Tiempo después, le llegó su primera oportunidad para dar clases de baile y, a pesar de que en un principio lo dudó, con el apoyo de sus amigos decidió darle una chance. En tal sentido, David detalló: "Isadora fue el primer lugar al que fui a dar clases y después me llamó Virgi Borgna. Ahí empecé a enfocarme más en el baile. Todo esto mientras estudiaba Ingeniería Industrial que, eventualmente, llegado mi último año decidí dejarlo y dedicarme a la danza que es lo que me llena y es lo que quiero hacer cada día".

Un día, su profesora de Francés le envió un anuncio para anotarse a una audición con el bailarín, director y maestro de ballet Julio Bocca. En un principio, el artista descartó completamente la invitación porque sentía que no se encontraba a la altura. No obstante, la noche anterior a la prueba recibió "un pensamiento muy fuerte" para que se vaya a dormir y al día siguiente se presente en la audición. Y sin dudarlo, eso fue lo que hizo.

"Al día siguiente fui a la audición, pero con el pensamiento de ‘aprovecho que viene gente de Buenos Aires y voy a aprender’. Entonces, me anoté a Jazz, Contemporáneo y Urbano. Pasó todo el certamen, primero me gané media beca en la clase de Contemporáneo y eso para mí ya fue un montón porque llegué sin esperar nada y me fui con media beca, era muchísimo", recordó Gaggi.

Sin embargo, a continuación recibió la mayor noticia: "Después, cuando terminé la prueba de Urbano, estaba tirado en el piso porque me dolía todo y escuchaba las cosas que decían de la persona que iba a ganar y yo me sentía cada vez más lejano. Así que cuando me nombraron quedé en shock y dije 'bueno, a raíz de esto tengo que irme a Buenos Aires'".

De esta manera, tras un verano vendiendo tortas y recaudando dinero para financiar el departamento donde iba a vivir, David arribó a capital lleno de expectativas e ilusiones. "Así fue como llegué a Buenos Aires, fue por lo de Julio Bocca, porque sino no sé si yo me hubiese animado o hubiese tomado la iniciativa de irme. Fue como ese empujoncito que necesitaba, tenía la excusa".

Lamentablemente, luego del primer mes de clases presenciales llegó la pandemia de coronavirus. Pese a ello, las lecciones continuaron de manera virtual y, lejos de verle el lado negativo, el bailarín vivió esa etapa con mucha diversión. "Era todos los días en casa, en mi pieza, haciendo todas esas coreografías y ejercicios. Yo con lo largo que soy me chocaba todos los muebles de casa. Fue una experiencia muy graciosa, estuvo muy lindo y además, me quedaron amigos muy cercanos", destacó.

Al tiempo, comenzó a trabajar en Club 69, "un boliche increíble en donde hay noches temáticas, con coreografías y todo un escenario. Ahí empezó a moverse todo", aseguró. En aquel lugar fue donde conoció al bailarín, coreógrafo, actor y cantante argentino Facu Mazzei, quien meses después lo convocó para "Stravaganza", el reconocido espectáculo de Flavio Mendoza que cumplió 10 años.

"Yo me había vuelto a Rafaela, estaba dando mis clases y en un momento dije basta. Me sentía como parado. Me encantaba dar clases, pero necesitaba más, necesitaba algo que me desafíe. Y dije bueno, me voy a Buenos Aires de nuevo y veo qué aparece. Aproveché que mi hermano estaba jugando al fútbol allá, entonces un mes podía quedarme con él mientras encontraba algo. Así que me vuelvo a Buenos Aires el 30 de octubre y el 1º de noviembre Facu Mazzei me manda un mensaje preguntándome si podía ir a una audición cerrada", narró.

Por lo tanto, al día siguiente, el 2 de noviembre, tres días después de regresar a Buenos Aires, asistió al casting junto a otros jóvenes. Al llegar, les pidieron que practiquen una coreografía para realizar frente al creador del espectáculo. "Llega Flavio, le mostramos la coreografía y en un momento dice ‘chicos, ¿ustedes se pueden quedar a ensayar?’, porque el elenco ya estaba llegando. Me quedé, ese día ensayamos la apertura del show, terminamos ese ensayo y Flavio dice ‘bueno, chicos, bienvenidos a Stravaganza’. Fue increíble", expresó.

Luego de varias semanas de ensayo en Buenos Aires, el 10 de diciembre David junto al elenco se instaló en Villa Carlos Paz para abrir la temporada de verano con Stravaganza el 25 de diciembre. Con respecto a ello, el bailarín reveló: "Ensayábamos de lunes a domingo, de las 14 h hasta a veces las 4 de la mañana. Esa fue la parte dura y ahora, una vez que arrancó el show, nosotros lo que hacemos es ir dos horas antes a prepararnos y, de vez en cuando, cuando Facu Mazzei necesita hacer cambios en las coreografías nos cita dos horas antes de lo habitual y hacemos los cambios ahí".

En relación al elenco, el rafaelino aseguró que "es maravilloso y es muy particular. Hay gente que, además de ser súper talentosa, es buena, humilde, sin aires de estrella, que si te pueden dar una mano te la dan, te ayudan, te dan información, te empujan a que vos aprendas. Son súper cariñosos todos y eso es increíble. La verdad es que es una experiencia que me tiene muy feliz, me despierto contento".

Antes de concluir con la entrevista, David Gaggi quiso resaltar: "Yo siempre trato de contagiar el animarse y no dejarse llevar por lo que dice la gente, seguir el instinto de uno dándole mucha importancia a qué es lo que a uno lo hace feliz, qué es lo que a vos te mueve cosas por dentro. Hacé algo que a vos te haga feliz, porque si hacés algo que te hace feliz vas a vibrar muy lindo y cuando uno vibra lindo todo llega solo. Yo soy un convencido de que es así y la vida me lo está demostrando".



Acerca del show:

A partir de esta semana, el show cuenta con dos funciones por día, de miércoles a domingo, en el Teatro Luxor, ubicado en Av. Libertad 211, en Villa Carlos Paz. Las entradas se pueden conseguir en ventas.autoentrada.com/events/stravaganza-10-anos.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

