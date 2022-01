La Rural de Rafaela dijo “presente” en la protesta de Armstrong SUPLEMENTO RURAL 13 de enero de 2022 Redacción Por Dos ruralistas de la ciudad estuvieron presentes en la primera asamblea de productores del año, llevando las preocupaciones de la región y manifestando las motivaciones que hicieron volver al campo a la vereda de enfrente del Gobierno. ¿Cuáles fueron las mociones que dejó el encuentro con la Mesa de Enlace?

En la Rural de Rafaela no quisieron quedar al margen de la convocatoria nacional de productores en la localidad santafesina de Armstrong, el pasado 8 de enero, y por eso enviaron a dos de sus dirigentes a participar del encuentro con la Mesa de Enlace en este convulsionado inicio de año.

El vicepresidente de la institución, Leonardo Alassia y el vocal Ariel Blatter representaron a los productores rafaelinos en la que puede considerarse la primera de muchas que vendrán, de las protestas del campo en 2022.

“Creo que la motivación que nos trajo a Armstrong está más que clara. Arrancamos el año con un nuevo atropello del Gobierno hacia el sector productivo, con medidas intervencionistas en los mercados de la carne y los cereales, y por eso decidimos en la entidad acompañar a nuestra Confederación CARSFE, en esta convocatoria”, le dijo Allasia ese día al programa radial ADN Rural. “Estos dos años que le quedan a este Gobierno van a ser muy duros, ya lo sabemos, porque ya está demostrado que nuevamente nos tienen en la mira, siempre con lo mismo, con la presión impositiva asfixiante, en medio de una sequía y profundizando políticas que ya fracasaron en el pasado, las cuales nos llevaron al desastre productivo de la ganadería y la agricultura”, dijo el oriundo de Egusquiza.

“Nosotros hace más de 10 años que le pedimos lo mismo a este Gobierno; que las políticas de intervención que está implementando y que comenzaron allá por 2005/6 hasta 2015 y que luego retomaron en 2019, se terminen de una buena vez. Que deje de mirar al sector como un mero enemigo aportante de impuestos al que sacarle recursos todo el tiempo, y que empiece a verlo como un socio estratégico para sacar a la economía nacional adelante y resolver todos los problemas que tiene este país”, pidió Alassia.

En sintonía con ello, Blatter también se acopló a las palabras de su colega y agregó: “necesitamos previsibilidad para tomar decisiones en nuestras empresas agropecuarias. El Gobierno debe dejarnos trabajar tranquilos, porque solo así el productor se siente motivado a invertir, porque por ejemplo ahora, a las inclemencias climáticas que tenemos que sortear en el campo, le tenemos que sumar la preocupación por las políticas”, explicó el productor de Susana. “El sector se tiene que expandir, no achicar. Debemos producir cada vez más, no cada vez menos. El campo tiene un potencial enorme que puede darle al país mucho más de lo que hoy aportamos, pero necesitamos políticas claras. La mejor manera de subsidiar el consumo interno es promoviendo la producción, multiplicando los recursos productivos, no atacándolos o interviniendo los mercados”, argumentó el miembro de Sociedad Rural de Rafaela.



UNA ASAMBLEA REPRESENTATIVA

Quizás en número de asistentes, Armstrong estuvo lejos de aquella masiva convocatoria del 9 de julio en San Nicolás, el año pasado. Pero en términos de representatividad y dado el contexto sanitario vigente, la fecha particular de inicio de año y el calor extremo de la jornada que debió ahuyentar a más de una persona con problemas de salud, la asamblea estuvo a la altura de las circunstancias.

Unas 300 personas bajo un sol abrazador se dieron cita desde distintos puntos de la Argentina en el cruce de las rutas 9 y 178. Según el reporte de ADN Rural que envió un periodista a cubrir la jornada, las provincias de la Pampa Húmeda, sumadas a Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco y Santiago del Estero, enviaron emisarios de sus entidades y diversos grupos de productores autoconvocados.



EL PEDIDO DE LAS BASES

La Mesa de Enlace, excepto CONINAGRO (que envió un delegado de la regional Santa Fe) estuvo representada por sus presidentes nacionales, Jorge Chemes (CRA), Nicolás Pino (SRA) y Carlos Achetoni (FAA). Ellos encabezaron el estrado de la asamblea y escucharon unas 30 mociones de productores que pidieron endurecer la postura frente al Gobierno.

Entre las peticiones que se escucharon, se destacaron las siguientes: “Pasar a un estado de alerta y movilización; hacer docencia y captar voluntades de los productores que permanecen indiferentes; comunicarle al resto de la sociedad la situación apremiante que vive el sector; dar por finalizada la relación con la clase política que no quiere entender al campo; que la Mesa de Enlace movilice a los productores cuando el Gobierno los llame a negociar; restringir la siembra de la próxima campaña; exhortar a las comunas y municipios a que apoyen a los productores; pasar a un plan de acción contundente, con cese de comercialización total con piquetes en las rutas (En febrero en Alcorta, se definirá la fecha); reforzar el aporte económico a las entidades para que pueda ejercerse una defensa gremial más sólida; eliminación total de las retenciones sin segmentación sino liberando de retenciones a todos en base a un primer volumen de tonelaje e iniciar las presentaciones judiciales para que se dejen de cobrar, porque desde que se cayó la Ley de Emergencia por la no aprobación del Presupuesto, los DEX son ilegales; la unificación del tipo de cambio, y el fin de la brecha cambiaria; actualizar la base imponible del impuesto a las ganancias porque está empobreciendo a toda la sociedad; y finalmente, una moción que sorprendió a muchos. Se pidió en reiteradas oportunidades que CONINAGRO se defina de qué lado está, si defiende los intereses comerciales de sus grandes socios de la industria o los productivos; que su dirigencia pida disculpas y si no, que se retire de la Mesa de Enlace.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

