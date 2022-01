“El ladrón sabe que puede delinquir tranquilo y lamentablemente esto va a empeorar” SUPLEMENTO RURAL 13 de enero de 2022 Redacción Por El trágico suceso registrado la semana pasada en Felicia, que terminó con una persona muerta, expuso el estado de indefensión que padecen los productores. El presidente de la Sociedad Rural de las Colonias, Diego Alonso, compartió reflexiones contundentes y le apuntó a la clase política.

La inseguridad rural no cesa en la provincia de Santa Fe y cada vez más se observan hechos que se caracterizan por un nivel de violencia inusitado. El año pasado, los casos registrados en Hipatia y Grütly fueron tan sólo un anuncio de lo que finalmente ocurrió el viernes pasado en el distrito Felicia, donde una persona murió tras un intento de robo.

La situación no da para más. La escalada de delitos en el ámbito rural así lo demuestra, independientemente de las buenas intenciones (o no) que pueda haber desde la clase política para atenuar el flagelo. Desde la Sociedad Rural de Las Colonias vienen advirtiendo que el escenario es realmente grave y, para peor, consideran que los hechos sangrientos seguirán sucediendo.

“El hecho de Felicia es sumamente trágico y toda la sociedad debiera reflexionar por qué se llega a estas circunstancias; en mi opinión, la seguridad en la provincia de Santa Fe no es prioridad y es natural que ocurran estos hechos, pero lamentablemente esto irá empeorando hasta que se llegue a una situación más compleja”, vaticinó el presidente de la entidad ruralista, Diego Alonso.

El dirigente rememoró los pedidos de audiencias que realizaron para exponer la problemática y las necesidades ante funcionarios del ministerio de Seguridad. Sin embargo, sólo lograron mantener un encuentro con el senador departamental Rubén Pirola y autoridades de la cartera productiva, encabezada por Daniel Costamagna.

“Más allá de los encuentros y promesas, la seguridad en la provincia está en manos de nadie y estos hechos, que son cada vez más graves y violentos, pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar”, reconoció Alonso. Y agregó: “lamentablemente el ladrón sabe que en Santa Fe puede delinquir tranquilo porque no hay buena operatividad en la prevención del delito y las fuerzas de seguridad no tienen los recursos adecuados para llevar a cabo su tarea”.



EL CASO DETONANTE

La zona rural de Felicia fue el epicentro del luctuoso hecho que terminó con la vida de un hombre. Debe señalarse que el Departamento Las Colonias se ha convertido en una zona candente, donde todos los meses ocurren casos, algunos de los cuales incluyen amenazas y golpes hacia los productores, puesteros o familias.

En esta ocasión, todo ocurrió cuando dos delincuentes ingresaron armados a un campo, con claras intenciones de robo, y se cruzaron con personas que se encontraban en el lugar. Al parecer, hubo forcejeos y golpes por parte de los malvivientes y uno de los agredidos decidió repeler el ataque con disparos de armas de fuego.

Según se trascendió, la víctima (52 años) recibió un balazo en el pecho que acabó con su vida. Identificada con las iniciales G.C., se conoció que residía en la localidad cordobesa de Seeber, ubicada en el Departamento San Justo.

En tanto, su cómplice huyó rápidamente una vez ocurrido el desenlace a bordo de una camioneta que fue encontrada a unos kilómetros del lugar. Versiones extraoficiales han indicado que el vehículo sería propiedad del delincuente que resultó abatido, pero tendría la patente modificada.



REUNIÓN EN RAFAELA

El Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Diego Vigo, se reunió con autoridades de la Unidad Regional V de la policía provincial; de la Guardia Rural Los Pumas y de Gendarmería Nacional.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía Regional en la ciudad de Rafaela y tuvo como objetivo coordinar procesos de trabajo tendientes a impactar en una persecución penal estratégica de hechos delictivos, en particular aquellos cometidos en al ámbito rural en el departamento Castellanos.

Cabe destacar que el Departamento Castellanos es otro punto “caliente” en materia de inseguridad rural. El abigeato es el delito más frecuente, pero también se han registrado hechos contra la propiedad, robo de insumos y también de maquinaria.

